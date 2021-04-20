生理期來換裝遲到遭罰「學狗叫」　校方:舞蹈班常見情境練習

記者翁伊森／嘉義報導

少子化的時代，每個孩子都是父母的心頭肉，嘉義縣某國中19日遭民眾投訴，自己家中孩子因晚進教室被學校老師罰「學狗叫」，讓孩子跟家長相當受傷，家長甚至直指「這不是羞辱同學什麼叫羞辱?」、「讓同儕間看笑話」、「老師心裡很爽嗎?」，家長覺得處罰不能用其他方式或適當的警惕嗎?

▲嘉義某國中舞蹈班學生遲到被老師罰 「學狗叫」。（圖／記者翁伊森攝）

▲校長親上火線說明事件發生過程。（圖／記者翁伊森攝）

民眾PO文「這是什麼為人師表？什麼樣的教學心態？就因為同學較晚進入上課班級教室，竟被鎖門在外並要求‘晚進’教室的幾位同學，在教室門口‘學狗叫’，直到裡面同學及老師都聽到‘狗叫聲’，才肯開門鎖讓晚到的同學進去上課！」

受罰學生表示，因為自己生理期來所以跟另一位同學換裝較慢也導致比較晚進教室，卻因此自己跟其他四個同學都被蔡姓老師鎖在教室門外，並且要學狗叫，叫聲要大到教室內的同學聽到才行。

鄭姓校長表示，事情發生在19日午休後的第一堂課，該校舞蹈才藝班蔡姓老師因幾位學生晚進教室因此讓遲到的學生「學狗叫」，當下學生大家不以為意也順利的完成這個動作，並沒有任何處分成份在。

鄭姓校長也表示，三年下來的師生相處都相當融洽，但蔡姓老師當下沒有警覺到這樣的做法會讓學生「不舒服」，因此爾後將對於類似相關作為都將按照教育部訂定管教輔導採正向措施，未來即使學生遲到相關作為都不應該讓學生感受不舒服，教師本開發學生潛能都應跟學生家長三方面共同討論清楚規範。

校長強調該舞蹈才能班成立超過十年，也是當年度嘉義縣第一所舞蹈藝術才能專長培養國中，蔡姓老師教學上要求相當嚴謹，術科也自己加課，說話動作都融合舞蹈練習成分在，但未來還是會希望老師以正向管教為出發點。