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賓士狂逃撞飛機車畫面曝！亂開霧燈遇警盤查　闖紅燈肇事繼續衝

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

張姓男子跟友人借黑色賓士19日深夜開在大雅區，被員警攔查時竟加速逃逸，還闖紅燈撞上機車，導致蔡姓騎士受傷，自己更肇逃消失無蹤。警方表示，目前已積極調閱監視器以車追人，將盡速緝捕張男，釐清案情。

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

大雅警分局馬岡派出所員警19日深夜開巡邏車巡邏時，在大雅區民生路四段發現一輛黑色賓士小客車違規開啟霧燈，攔下準備盤查。豈知對方先假意配合靠邊停車，隨即加速高速離開往市區方向。員警只能開車沿路搜尋，並未追趕，開到神林路口時未發現對方蹤跡，就放棄尋找。

豈知，該輛賓士在晚間10點50分許開到民生路三段、雅楓街口，竟闖紅燈高速撞上橫向綠燈直行38歲蔡姓男子騎乘的機車後半部後，直線加速逃逸。蔡男機車撞上路邊檳榔攤，零件四散，所幸人只有四肢擦挫傷，民眾通報119後，由救護車送醫治療中，沒有生命危險。

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼機車遭撞零件四散，救護車到場將傷者送醫。（圖／民眾提供）

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

警方接獲指揮中心通報後，立刻趕到事故現場處理，才知道是原本那台黑色賓士惹禍，還遺留車牌在現場。警方除依規定蒐證，透過車牌連繫車主後，車主才說將車借給45歲張姓男子開。

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車後，直接開走。（圖／民眾提供）

▲▼黑色賓士闖紅燈撞機車，肇事逃逸。（圖／民眾提供）

由於車主與警方都電話聯繫不上張男，警方已擴大調閱路口監視器、行車紀錄器「以車追人」，依肇事逃逸積極偵辦，希望盡速緝獲肇事者，釐清案情。

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