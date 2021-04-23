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藍青年打臉2025非核家園　台電數據曝光再生能源4年僅成長0.7％

▲▼台電發購電量占比，109年(2020)。（圖／台電網站）

▲台電發購電量占比，109年(2020)。（圖／台電網站）

記者蔡文鈴／綜合報導

4月22日為「世界地球日」，藍綠針對我國能源議題互批對方，民進黨批評，中火燃煤是在國民黨執政時期最嚴重，而再生能源部分，風力發電的成長只達成馬前總統設定目標的7.7%。對此，國民黨青年部主任陳冠安提出數據反擊，若民進黨要達成2025非核家園20%的的目標，需要115年的時間，要等到2140年。

民進黨表示，中火燃煤是在國民黨執政時期最嚴重。中火現在的10部發電機組，也全都是當年國民黨決定興建的，尤其2014和2015年更是中火燃煤量最高的時候，一年都在1800萬噸左右；而在民進黨2016年執政後，努力落實能源轉型，到2020年，中火燃煤已減量少了610萬噸。

而在再生能源部分，民進黨指出，國民黨八年執政期間，風力發電的成長只達成馬前總統設定目標的7.7%，連一成都不到；而宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣的電力結構，無法早日轉型，持續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題。

針對中火燃煤議題，民進黨青年部於311時發出一張台灣發電結構圖表，其中標示出燃煤發電佔46.11％（近5成），陳冠安反批民進黨青年部主任蔡沐霖，連最基礎的能源知識都不懂，就台電的統計，燃煤、燃氣、燃油和汽電都屬於火力發電，而火力發電的發購電量結構，在蔡政府上任以前的2015年，是78.3%，在蔡政府執政期間，最高達到84.4%，2020年也還有80.2%。

陳冠安表示，單就燃煤來說，馬政府才真正降低燃煤比重，2007年高達43.6%，但在2015只剩35.7%，而蔡政府宣稱減煤有成，在2017年巔峰時達39.2%，2020年時竟不減反增到36.4%。

陳冠安提出數據說明，2014年中火實際生煤使用量是1839萬公噸，2015到2017年都沒什麼變化，平均在1780萬公噸左右，直到2018才有所減少，但也有1600萬噸左右，盧於2018年底就任後，在2019到2020年間，實際生煤使用量大幅下滑，平均僅有1246萬噸。

陳冠安表示，民進黨口中的減煤610萬噸，有將近368萬噸、6成的比例，是在盧秀燕上台2年期間發生的。而造成生煤使用量降低的關鍵，就是台中市管制生煤自治條例部分條文，在去年時被行政院宣告無效。

對於再生能源議題，民進黨宣稱從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年佔比將達到20%，政府也將如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。

不過，陳冠安則指出，根據台電數據指出，2008年起台灣再生能源的比重是3.6%、2016年是5.1%、2020年是5.8%。如果以4年成長0.7%的比例來推估，要達到民進黨2025非核家園的目標20%，那可能還需要115年的時間。

陳冠安建議蔡沐霖，2140非核家園的口號似乎也不錯，不知民進黨青年部要不要建議貴黨中央換個口號？他批評，不敢面對能源轉型真相的就是民進黨，更直指蔡沐霖帶頭散布假訊息。

▼台電發購電量占比，105年(2016年)。（圖／台電網站）

▲▼台電發購電量占比，105年(2016年)。（圖／台電網站）

▼民進黨青年部圖表分析台灣發電結構。（圖／翻攝民進黨青年部）

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