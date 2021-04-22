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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍中常委大談孫文得道成仙　林俊憲酸：首件事就是懲罰國民黨

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢 內政部長徐國勇 教育部長潘文忠 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨中常會21日進行氣候變遷專題報告，中常委謝坤宏在會中發言時提到，國父孫中山已經得道成仙，法號「偉慈真君」，還直接在會中朗誦「偉慈真君遺訓」和國父跪求祈文。對此，民進黨立委林俊憲表示，「孫文要是真成仙，第一件事就是先懲罰現在的國民黨吧」。

林俊憲22日表示，昨天國民黨召開中常會，會中有一位中常委突然發言，聲稱孫文已經成仙，法號叫做「偉慈真君」，還在現場親自朗誦偉慈真君的遺訓，甚至講到黨主席江啟臣是孫文的「依託繼承人」，各種君權神授的概念都出來了，一夕之間彷彿回到了清帝國滅亡之前。

林俊憲說，不過尷尬的是，中常會全程在網路上直播，還沒等這位中常委發表完他的高見，訊號就突然被切斷了，至今國民黨也沒有說明原因。這位中常委的言論看似滑稽，但倒也提供了我們一個有趣的觀點，「如果孫文真的成仙，看到現在的國民黨，心中做何感想」。

▲▼國民黨中常會-江啟臣,謝坤宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨中常委謝坤宏（右）。（圖／記者周宸亘攝）

林俊憲指出，依照國民黨的「神話版」教科書所寫，孫文曾經跑到廟裡把神像砸壞，說是為了破除偶像崇拜，「打破神像的人怎麼可能成仙」。此外，根據歷史記載，孫文早期曾經在夏威夷接觸基督教，雖然他晚年是否真正接受基督教，有多種不同的說法，但再怎麼說，實在看不出他會跟神仙扯上什麼關係。

林俊憲認為，要是孫文地下有知，知道自己「被成仙」了，應該第一件事就是先懲罰打著他名號招搖撞騙的這位國民黨中常委。

林俊憲表示，如果再更深入探討孫文的「身世之謎」，會發現有許多史料敘述完全對不上，甚至有矛盾的地方，這是長年以來國民黨為了鞏固自己的「正統」地位，不惜竄改歷史、甚至在教科書上造假所造成，堪稱是假消息最早的創始者。

林俊憲強調，國民黨中常委突然說出這些言論，恐怕也是誤信了不知道哪來的孫文神話，自己也成為受害者，實在是諷刺。

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