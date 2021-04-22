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藻礁團體不期待蔡英文　國民黨將提「氣候變遷法」聲援

▲▼藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

記者徐政璿／台北報導

今天是世界地球日，總統蔡英文與「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表會面，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政會前受訪表示，「希望還是有好消息，但不期待」。不過，早在與蔡英文見面之前，國民黨也在中午以高度誠意邀環團見面，並研擬提出論「氣候變遷因應及調適法」草案，以具體行動聲援環團。

國民黨這幾年大力著墨環保與民生議題，江啟臣21日也在中常會上提到氣候變遷問題，他指出，我國至今仍尚未建立碳總量管制、碳費、碳稅、能源稅，或碳交易機制，在國際組織評比的「氣候變遷績效指標」中敬陪末座，呼籲蔡政府提出具體政策。據悉，國民黨智庫也計畫擬定「氣候變遷因應及調適法」草案。

國民黨表示，根據「德國看守協會」（Germanwatch）發布的「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index 2021, CCPI 2021），台灣排名為倒數第5，其中，再生能源評比倒退，凸顯我國再生能源發展仍落後其他國家甚多；另外，2020年氣候變遷報告顯示，台灣減碳成績在全世界排名倒數第3，但民進黨不思反省、檢討，只會搬出「馬維拉」來推托卸責。

國民黨指出，根據經濟部的《我國燃料燃燒二氧化碳排放統計》，2016年蔡英文執政之後，我國CO2排放量皆高於馬英九前總統執政時期，其中，2017年排放量最高，達到26,946萬公噸，顯然民進黨所謂「非核、減煤、增氣、展綠」的能源政策，根本沒有達到「淨零排放」的低碳轉型效果。

國民黨再進一步舉台電公司的發購電量結構為例，2015年，前總統馬英九執政最後一年，火力發電佔比約為75.5%，但蔡英文執政後，火力發電佔比持續攀升，2017年時曾來到最高的82.2%，2019年仍有78.5%，皆高於馬政府時期，顯然蔡政府的能源轉型徹底失敗，也完全沒有落實減碳的目標。

國民黨強調，蔡英文2016年首次就職演說時曾宣示「我們也不會在防制全球暖化、氣候變遷議題上缺席」，更表示行政院將設立專責的能源和減碳辦公室。不過，這個宣示顯然只剩下口號，實際作為卻是行政院能源和減碳辦公室從一開始原則每3個月召開一次，到了去年只在年底12月30日召開一次，重重打臉了民進黨所謂「重視能源轉型的決心」。

國民黨表示，蔡政府只是嘴巴上說「積極推動能源轉型」，具體作為卻是端出「馬維拉」來推托卸責，結果卻發現，蔡政府的「減碳」成效，在國際評比上吊車尾，官方數據也不如馬政府時期，應該以具體的行動與作為因應氣候變遷的嚴峻情勢，才是正途。

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