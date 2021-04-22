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跟騷法8大類型出爐　蔡易餘預告追問「不當追求」的構成要件

▲▼立法院財政委員會，蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院會22日通過「跟蹤騷擾防制法」草案，明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，將要求約會、網路騷擾等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑，且規範本法自公布6個月施行。對此，民進黨立委蔡易餘表示，他對於「不當追求」有很大的疑義，未來討論時會問清楚構成要件是什麼。

行政院發言人羅秉成說明，最近的刑案源起都跟蹤騷擾有關，各界也期待加速進行立法防治。根據今天拍板的草案內容，「跟騷」是指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關，使被害人心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

至於跟騷行為的界定，則有8大類型，內容包括監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤；以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居所、學校、工作場所、經常出入或活動之場所；對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作；以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對特定人進行干擾。

此外，還有對特定人要求約會、聯絡或為其他追求行為；對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品；向特定人告知或出示有害其名譽之訊息或物品；濫用特定人資料或未經其同意，訂購貨品或服務。

對此，蔡易餘晚間表示，行政院今天通過了「跟蹤騷擾防制法」草案，未來有八種態樣會被認定為騷擾行為，將送立法院內政委員會審議，說真的他對於第五點所謂「不當追求」有很大的疑義，預告未來討論時會問清楚這款的構成要件到底是什麼。

法務部指出，跟蹤騷擾行「為告訴乃論」，得處3年以下有期徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金；如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金。

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