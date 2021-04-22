防下一個李義祥！故意破壞公眾運輸工具致死　最重判無期徒刑

▲一連串的工安疏失，導致工程車滑落軌道，造成408次太魯閣號出軌意外。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成49死憾事震驚社會，法務部擬具刑法第183條、第276條，有關公共危險及過失致死等罪修正草案。其中，在第183條部分，故意傾覆或破壞公眾運輸交通工具致死、致重傷，最高將面臨10年以上有期徒刑或無期徒刑；若屬過失釀禍，最重可處5年以下有期徒刑。

鑑於近年來發生多起重大公眾運輸及其他公共安全事故，一個行為造成多人傷亡，適用現行刑法第276條過失致死罪之結果，最重法院也僅能處有期徒刑5年，未能該當罪刑相當原則，且與人民法律感情不符。

行政院表示，非常重視此議題，且為避免此種情重法輕情形，法務部長蔡清祥立即指示著手研議，召開刑法研究修正小組會議，參酌專家學者意見並蒐集各國立法例後，擬具刑法第183條及第276條修正草案，並於110年4月19日陳報行政院審查。

公共危險罪第183條第1項，增訂加重結果犯，於故意傾覆或破壞公眾運輸交通工具致死、致重傷之情形，予以加重處罰，致重傷者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致死者，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

若是過失釀禍，一般情形處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；於其情節重大時，另增訂最重5年以下有期徒刑之規定，以符合罪刑相當原則。

此外，本次修正草案針對刑法第276條過失致死罪規定分級處罰，除保留一般過失致死情形，最重仍處5年以下有期徒刑外，另就其情節及侵害法益結果之程度，依不同程度增訂加重處罰規定，其中因過失致人於死，其情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。