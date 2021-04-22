回鍋出任務？　鄭麗文：丁怡銘8月要替蘇貞昌做這件事

▲丁怡銘日前公然誣賴業者使用萊牛。（圖／翻攝行政院直播）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，今年3月回鍋擔任顧問後，不僅月薪11萬，更被指控直接打電話到立法院長游錫堃辦公室質開嗆。國民黨立委鄭麗文表示，8月28日公投一過，行政院長蘇貞昌將面臨下台危機，但以蘇的個性並不會輕易「被請走」，勢必會跟總統蔡英文上演大纏鬥，丁怡銘的任務就是為蘇出征，鞏固蘇的權勢地位。

鄭麗文指出，蘇貞昌其實可以給丁怡銘薪水、用基金會養丁，這些方式都能照顧丁且執行起來相當容易，但為什麼一定要給丁一個行政院的正式職務呢？因為這樣丁就可以出入所有公家機關、出席所有正式會議。

不過，鄭麗文說，但問題是沒想到丁怡銘可以囂張到打電話去立法院長辦公室說三道四，搞到「游錫堃都不爽了」，這真的非常嚴重；行政院跟立法院同屬院級，大家地位平等，丁怡銘的態度讓游錫堃覺得「立法院被小看了」。

究竟為何蘇貞昌要讓丁怡銘回鍋，鄭麗文認為，因為等8月28日公投一過，蘇將會面臨下台危機，但以蘇的個性並不會輕易「被請走」，勢必會跟總統蔡英文上演大纏鬥，丁怡銘的任務就是為蘇出征，鞏固蘇的權勢地位。