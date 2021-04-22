遏止分割避稅！政院修《房屋稅條例》　個人第4戶起要課稅

記者陳家祥／台北報導

行政院會22日討論通過「房屋稅條例」部分條文修正草案，明定適用住家房屋現值在新台幣10萬元以下，免徵房屋稅規定的要件。草案將排除法人適用，個人也以3戶為上限，避免房屋所有人藉編釘或增編房屋門牌號碼，分割房屋為小坪數出租獲利，卻適用低價房屋免稅的規定。

行政院長蘇貞昌表示，政院推動「健全房地產市場方案」，透過修法，積極防止不當炒作房價及逃漏稅，目前已完成的包括：實價登錄2.0、房地合一稅2.0、防杜藉由公司或股權交易規避不動產稅負等。

而本次修法亦為整個方案的配套措施之一，主要為防杜藉由將房屋「化整為零」分割為小坪數，規避房屋稅負的不公平現象。另外，這次修法也把公司排除在免稅適用範圍。蘇貞昌說，此案是對不公平或被逃避使用，以至於避法牟利的現象，特別予以遏止。

財政部說明，此次修法是為避免房屋所有人藉編釘或增編房屋門牌號碼，將房屋分割為小坪數出租獲利，卻適用低價房屋免稅規定的狀況。其中，第15條第1項第9款，「住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅」規定，修正排除非屬自然人（如:法人）持有者，且自然人持有全國以3戶為限，並自110年7月1日施行。

另外，配合政府功能業務與組織調整，修正第12條定明房屋稅徵收期間為每年5月1日至5月31日及課稅期間為上一年7月1日至當年6月30日，俾切合實務需要。

財政部表示，本案配合行政院會通過「健全房地產市場方案」所定之執行措施及推動期程辦理，經通盤考量審慎評估後提出之修正草案，以維護租稅公平，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能儘速完成修法。