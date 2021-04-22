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蘇貞昌宣示2050年淨零碳排　政院喊話支持能源轉型

▲行政院長蘇貞昌出席太魯閣事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

4月22日為世界地球日，行政院長蘇貞昌表示，現行「溫室氣體減量及管理法」第4條規定，在2050年溫室氣體排放量要降為2005年的一半以下，但已不符世界潮流，甚至遠遠落後；蘇說，「以目前的情況，確實會面臨非常多的挑戰跟困難」，在「2050年淨零碳排」的目標下，進一步統籌評估可能的途徑，加快、加大來跟世界同步。

蘇貞昌表示，小時候讀書有謂「人定勝天」，好像資源是取之不盡、用之不竭，但如今，過去學的已經禁不起檢驗了。今天是「世界地球日」，結果追求倡議的主題是「修復我們的地球」，可見地球已經被破壞，以至於需要做修復。

蘇貞昌說，行政院在2018年的12月，經蔡總統指示台灣永續發展的目標，在2020年的2月，行政院也核定了新版的「國家環境保護計畫」。自蔡總統上任以來，一棒接一棒，持續推動各項重大的環境政策，從非核家園、能源轉型、空污防制，到運用前瞻計畫的資源，加大水資源的建設、交通平權，乃至環境教育、公平教育。

此外，也鼓勵食用在地食材，推出向山致敬、向海致敬的政策等，莫不著眼於台灣的永續發展。但看到台灣現在正在面對百年的大旱、極端型的氣候，都再再可以看到我們已經面對一個被破壞的地球、亟待修復的地球。

蘇貞昌指出，目前的「溫室氣體減量及管理法」第4條規定，在2050年溫室氣體排放量要降為2005年的一半以下，這是法律的規定，但這個法律規定恐怕已經不足以跟世界同步，而且反而還會遠遠落後。

「當然，以目前的情況，確實會面臨非常多的挑戰跟困難。」蘇貞昌說，要下決心，在「2050年淨零碳排」的目標下，進一步統籌評估可能的途徑，加快、加大來跟世界同步，這當然會面臨非常大的困難，但我們應該要以更大的決心、更大的魄力、更大的腳步，從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園。

發言人羅秉成補充，現行溫管法規定碳排放在2050年時要達到2005年的一半，當時法律是為了符合巴黎協議「不升溫2度」的原則，如今時空背景已不同，所以這目標可以再重新評估。

羅秉成指出，總統是宣示、院長的裁示，都是表達一個態度，台灣特殊的產業條件跟處境，要達到目標比其他國家更艱鉅，「儘管如此，蔡總統跟蘇院長都願意在2050年淨零碳排的目標下進行規劃，即便法律沒有要求達到這樣的目標」，台灣不能遠遠落後世界各國，這是身為國際社會一份子的責任。

羅秉成也呼籲，綠能、能源轉型要能成功，才能達到淨零碳排的目標，「否則不支持綠能、能源轉型，卻喊口號要在2050達到碳中和目標，這是緣木求魚的」。

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