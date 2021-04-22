影／就在中壢鬧區！3煞撞倒人毆打強拉上車　丟包楊梅農田

記者沈繼昌／桃園報導

3名男子22日上午在桃園市中壢區六和路當街撞倒湯姓男子，再衝上前去徒手毆打並強拉上車，警方據報後展開追緝，被害的湯姓男子1小時後被丟包在楊梅區一片農田旁，湯男自行就醫，頭部與手肘等處有撕裂傷；湯男表示，並不認識強擄的3名男子，也不知道為何被強擄上車，警方已鎖定涉案3名男子，晚間7時許，廖姓等4名涉案男子均已到案，目前朝債務糾紛方向偵辦，全案依妨害自由罪嫌將4人移送桃檢偵辦。

▲桃園市中壢區六和路22日上午有3名男子當街毆打湯姓男子，並將其強拉上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區六和路22日上午有3名男子當街毆打湯姓男子，將其強拉上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局22日上午11時許接獲報案指稱，中壢區鬧區六和路有男子當街遭擄走，警方獲報後立即趕往現場，調閱監視畫面發現，湯姓男子在上午11時17分遭3名男子下車毆打後強擄上車，隨後大概在中午12時左右被丟包在楊梅區榮平路一處農田旁，湯男獲釋後自行至平鎮區聯新醫院就醫，其中頭部、右手肘與手臂等處有撕裂傷，目前仍在醫院觀察中，湯男向警方說，他並不認識3名男子，也不知道為何被強擄上車。

中壢警分局副分局長楊昌祐指出，案發後警方已調閱案發地點周邊監視器，湯姓被害人上午被3名男子強擄上車，經調閱周邊監視器過濾後鎖定犯嫌身分，本分局全力查緝並積極策動，廖姓(男、85年次)、陳傅姓(男、89年次) 、何姓(男、90年次)、鄭姓(男、90年次)等4名涉案男子晚間7點全部到案，初步調查可能是債務糾紛衍生當街擄人案，全案依妨害自由罪移送桃園地檢署偵辦。

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