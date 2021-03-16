天龍國21人遊苗栗遭丟包！上車點喬不攏...遊覽車司機抓狂走人

▲從台北來苗栗遊玩的21名遊客，因駕駛與導遊意見不合，竟把他們丟包在功維敘隧道，一行人只好自己叫計程車搭高鐵返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1輛由台北市到苗栗遊玩的遊覽車，15日下午5時許，準備從苗栗功維敘隧道結束行程時，駕駛認為導遊要求的上車地點道路過於狹小，怎樣都喬不定上車點，一氣之下竟將21名乘客丟包在隧道附近，遊客求助無門報警處理，警方提供電話後，遊客只好自行叫計程車搭高鐵返回台北。

警方表示，這輛遊覽車載著20名乘客及1名導遊，15日下午5時左右，一行人在苗栗功維敘隧道準備結束行程返家時，原本應該是從隧道南口進入從北口出，然後在學校旁涼亭附近等候，導遊要求駕駛將車子開下來接他們，但他認為停車腹地太窄等因素，請他們回到原下車地點上車。

▲遊覽車駕駛認為導遊要求的地方無法停車，雙方才談不攏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

但導遊認為重回下車點又得要爬一小段上坡，而且車上又有上年紀的遊客，所以堅持駕駛將遊覽車開下來，就在雙方各持己見下，導致駕駛抓狂，直接將遊覽車駛離，留下這21名乘客面面相覷，一行人只好報警處理；警方到場後提供計程車的電話，21人自行搭乘計程車坐到高鐵苗栗站搭車北返，結束一場鬧劇。

苗栗縣政府消保官王德基表示，遊覽車業者不論與乘客是否有意見不合之情形，都不能將乘客丟包，消費者因此導致的額外交通費用，若認為自身權益有受損，可向各地消保管申訴求償。

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