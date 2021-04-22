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女警騎車猛追暗黑男　2度遭衝撞「雷殘」...他落網裝傻：剎不住

▲因案遭通緝的謝姓男子去年8月間騎車遇臨檢，謝加速逃逸，兩度騎車衝撞女警致其倒地受傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲謝男去年8月騎車拒絕攔檢加速逃逸，還2度騎車衝撞追捕他的女警害人車倒地「雷殘」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子因案遭通緝，去年8月間騎車經過大溪區順和路，2名員警示意攔檢盤查，謝拒絕受檢反而加速逃逸，警方呼叫線上警網圍捕，員警追趕途中，謝兩度衝撞邱姓女警導致摔車受傷，線上警力隨後將謝男圍捕到案；桃園地院法官審訊時，謝辯稱「一時剎不住，沒撞上警車」，法官審結依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處4月有期徒刑，還可上訴。

桃園地院指出，謝姓男子因刑事案件遭通緝，去年8月29日下午2時30分許，騎車經過大溪區順和路時，大溪警分局南雅派出所2名警員示意其停車攔查，謝立即猛催油門加速逃逸，2名員警立即以無電線呼叫線上警力圍捕。

2名員警騎機車追捕過程中，謝先衝撞邱姓女警車頭，隨後直接撞翻邱女機車，導致人車倒地，邱姓女警右側小腿挫傷，警用機車三角台、轉向軸承、車台固定中心、右前避震器、車輪心等多處毀損不勘使用，謝隨後被支援警力圍捕，依妨害公務罪嫌現行犯被拘捕送辦。

謝男在偵訊時否認犯行，辯稱「因為員警要攔檢我，一時剎不住，沒有撞到警察」等語，但邱姓女警則指證謝第一次擦撞其車頭，第二次則是直接衝撞機車，導致人車倒地；同行的吳姓警員也作證，謝衝撞女警時，完全沒有剎車。

法官審酌，謝對於依法執行職務之員警施以強暴，並衝撞員警職務上掌管之警用機車，公然挑戰公權力，無視國家法治，對公務員執勤威信造成相當危害，惟念謝事後終坦承犯行，傷害部分，女警同意撤告，審結依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處4月有期徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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