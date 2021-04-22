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社會 社會焦點 保障人權

影／罕見大麻膠囊曝！工廠直營：菸吸口服舌舔　市值8500萬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局去年12月在網路查出有兜售大麻訊息，佈線追查後在廖姓男子住處查出6包大麻花，再經過抽絲剝繭查出黃姓男子是上游藥頭，報請桃園地檢署指揮偵辦，本月19日持搜索票在黃姓男子住處查獲大麻電子菸油、種子與口服大麻膠囊、毒郵票等二級毒品，再憑一張租賃契約查出黃在龜山區另有一處大麻栽植工廠，起獲大麻活體170株、種子118顆以及大批自動化設施等證物，警方表示，成熟後預估總市值約8500萬元，全案將廖男與2名黃姓男子移送桃檢偵辦。

▲桃園市楊梅警分局報請桃檢指揮偵辦，持搜索票查獲黃姓男子販售大麻口服膠囊、種子與大麻郵票等二級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼楊梅警分局查獲黃姓男子等人涉嫌種植大麻販售，另查扣口服大麻膠囊、種子、大麻郵票等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局根據網路有兜售大麻訊息，本月19日持搜索票查獲黃姓男子等人涉嫌栽植170株大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，員警去年12月在網路巡察發現有不明男子在網路兜售大麻訊息，員警喬裝下游客人查獲20歲的廖姓男子涉嫌販售大麻，並在其住處查獲6包乾燥大麻花，由於廖堅持不肯透露大麻花來源，員警仔細過濾其交往對象與日常活動，發現與19歲黃姓男子密集聯繫，警方認為就是大麻販售的源頭之一，本月19日凌晨在黃男住處起獲大麻電子菸油、大麻種子與改造子彈2發等證物。

員警後來再過濾19歲黃男交往對象，查出上游是另名37歲的黃姓男子，警方喬裝買家一併拘捕，查扣級大麻膠囊95顆、二級毒品LSD毒郵票157張、大麻種子118顆與販毒所得2萬7千元等證物。

▲桃園市楊梅警分局黃姓男子等人涉嫌販售大麻與栽種大麻，21日將上游黃姓男子移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查偵訊時，37歲黃男矢口否認有種植大麻情事，警方在其隨身物品查出一份租賃契約，他才坦承在龜山區某處工廠內栽種大麻，並帶領警方至現場，查獲大麻活株170棵與自動化燈光照射等設備，共計35項200餘件證物，員警連夜統計活體大麻與種子若栽種成熟，經過乾燥後販售，市價總值約8500萬元，全案警方將廖姓男子、2名黃姓男子移送桃檢偵辦。

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