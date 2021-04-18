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社會 社會焦點 保障人權

19歲男欠錢不還更烙人砍債主　菜市場遇圍攻「身中3刀」倒血泊

▲▼新北市一名債主遭對方砍傷，全身是血被送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

▲現場地面留下傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區18日凌晨2時許，民治街與懷德街口菜市場爆發一起砍人案，警方巡邏經過現場，發現一名男子身中3刀倒臥血泊，趕緊通報救護車將其送醫。經聯絡傷者友人後，警方初步判斷是因債務糾紛引發的衝突，傷者日前借款給兇嫌後，遲遲未收到債款，反遭到對方烙人持刀攻擊，由於涉案車輛車牌遭到口罩遮蓋，已調閱監視器擴大追查兇嫌下落，以釐清確切案情。

據了解，警方在菜市場巡邏時，遇到多輛機車催油門高速騎走，上前查看發現22歲的劉姓男子滿身是血倒地，通報救護車緊急將他送往亞東醫院搶救，其背部有3處刀傷，暫無生命危險，經聯絡劉男友人，警方查出劉男日前借錢給曾姓男子（19歲），但曾男疑似拖延未還錢，雙方爆發債務糾紛，更引發曾男的殺機，找來朋友砍殺債主。

▲▼新北市一名債主遭對方砍傷，全身是血被送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新北市一名債主遭對方砍傷，全身是血被送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉男遭對方10多人圍堵，當場被砍3刀血濺菜市場。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾說，當時有多輛汽、機車用口罩將車牌遮住，下來約10名手拿鐵棍、球棒與刀械的男子，直接朝劉男身上猛砍，見到被害人倒地後仍不停手，下手十分兇狠，不斷朝他猛K、猛砍，得逞後才上車離去。

轄區警方調閱路口監視器後，發現當時有1輛汽車、4輛機車到場，約10人手持武器朝被害人攻擊，目前已鎖定多名涉案民眾，將陸續通知到案說明，同時警方也在追查曾男下落，以釐清債務金額與確切的衝突原因，全案將依傷害罪嫌進行偵辦。

▲▼新北市一名債主遭對方砍傷，全身是血被送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

▲海山分局文聖派出所警員巡邏時，發現劉男身中3刀倒地。（圖／記者游宗樺攝）

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