欠債200萬起糾紛　大學同學持鐵鎚擊殺同窗好友

▲ 黃姓凶嫌為200多萬元債務持鐵鎚擊殺同窗好友，自己也身受刀傷由警方戒護就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區樹林里3日下午發生一起1死1傷凶殺命案，35歲李姓死者與35歲黃姓凶嫌是同學關係，因黃嫌欠死者200多萬元，雙方相約協商債務，結果一言不合，黃嫌持現場之鐵鎚及小刀與李男相互捶打與刺殺，李男疑被擊打頭部送醫傷重不治，黃嫌身受刀傷被警方戒護就醫，全案將依殺人罪嫌送辦。

台南市警佳里分局3日下午5時左右，據報七股區一處民宅有人「自稱殺死人｣，警方迅速前往七股區樹林里案發現場，當場發現李姓被害人倒在路旁草叢，黃姓犯嫌呆坐現場，手部及腹部有刀傷，警方通報將李、黃2人分送佳里奇美醫院及安南醫院救治，李男約晚上6時40分許傷重不治身亡，黃嫌腹部、手指受刀傷開刀縫合後無礙，現就醫戒護調查中。

警方初步調查，李男因借貸二百多萬元給黃嫌，3日李男與朋友相約一同前往黃嫌七股區樹林里住宅協商債務，李男獨自下車入內與黃嫌商議，黃嫌因一言不合持現場之鐵鎚及小刀與李男相互捶打與刺殺，相互間扭打一起，黃嫌祖父之友人到場見狀喝斥而停止，隨後李男友人見李男跑出求救而下車協助，但李男即傷重不支倒地。

警方調查發現雙方是大學同學關係，過去7、8年來，黃嫌每次以10、20萬元方式向李男借錢，累積借貸金額高達到200多萬元，雙方係因債務糾紛引發凶殺案，排除有暴力討債與幫派介入等情事。

佳里分局警方除逮補黃嫌外，並將搜集跡證與製作目擊及現場證人筆錄，將於黃嫌就醫穩定後立即訊問，全案將依殺人罪嫌移送法辦。

佳里分局警方呼籲，借貸問題容易發生糾紛與衝突，若遇有類似借貸互動建議民眾應多依據法律規範注意保護自我權利，以避免往後發生問題，還可透過法律途徑求償，以避免不必要衝突。

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