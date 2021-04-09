「捲入三角戀」三重男遭擄上車刺屁屁丟包　警10小時逮回4煞

▲吳姓主嫌因三角戀情策畫整起擄人案卻抓錯人反被逮。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名黃姓男子日前在三重區福德南路與環河南路口，遭4煞強擄上車，黃男不斷反抗反被持刀劃傷屁股、及手臂警告，直到行駛至中和烘爐地山下後，4煞才發現擄錯人將他丟包，警方獲報後組成專案小組偵辦，發現整起案件其因為一樁三角戀情，黃男因開到朋友的車才被誤認為事主，當日即將吳姓主嫌等4人逮捕，訊後依照妨害秩序、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

被害人黃男（24歲）表示，因為他的好友朱男（23歲）、朱男的林姓女友，以及吳姓主嫌（22歲）3人之間有三角戀情，朱、吳2人多次在臉書上互嗆輸贏，因此結下樑子。

3月18日凌晨4時許黃男開著朱男的小客車，到三重區福德南路與環河南路口停好車後，一下車就被吳男等4人追逐並強押上車，期間他不斷反抗，就被歹徒持刀械劃傷雙手手臂以及屁股，車子開到中和烘爐地山下時，犯嫌等人才驚覺疑似帶錯人，立即予以釋放。

經專案小組調閱監視器及過濾比對，迅速掌握涉案的轎車並鎖定嫌犯，10小時內陸續在雙北地區將犯嫌吳男、莊男（26歲）、胡男（24歲）、張男（21歲）等4人查緝到案，全案將吳男等4人，依涉嫌違反刑法妨害秩序、傷害、妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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