基隆男開車遭攔阻發狠輾死！真相曝光　「正當防衛」逆轉無罪

記者郭世賢／基隆報導

基隆市劉銘傳路2019年5月9日深夜，發生一起疑似債務及毒品交易糾紛，42歲的劉姓男子遭陳姓男子開車撞倒， 被壓在車底送醫不治。經警方移送基隆地檢署起訴後，13日基隆法院逆轉判決駕駛陳男無罪。

▲劉男疑似債務糾紛及毒品交易遭飛車撞死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方2019年5月9日晚間8時許接獲民眾報案，指稱劉銘傳路上某間宮廟附近好像發生自撞車禍，車上4名乘客卻棄車落跑；但到場時卻發現被壓在車底下的劉男，當時人已經沒有呼吸心跳，緊急送往衛福部基隆醫院，經過1個小時的急救，仍因傷勢過重宣告不治。

經檢警調查，陳男當日受友人吳男之請，駕駛自用小客車，另吳、黃、何3人同行，至基隆市仁愛區劉銘傳路南靈宮附近，處理借款事宜，與吳男有毒品交易糾紛之劉男獲悉趕往。

▲警方到場時，發現劉男卡車底無呼吸心跳。

劉男駕車停在陳男車輛右前方，並與王男分持手槍及木棒下車，欲挾持吳男，陳男與劉男2人素未謀面，情急之下，將劉男撞於車底後逃逸；警方亦在撞擊處之草叢內尋獲手槍及子彈。

法官判決指出，陳男因劉男手持手槍指向車內，出於自衛脫逃，非故意開車撞擊劉男，所為應屬傷害致人於死，然傷害致人於死之行為，係基於正當防衛，合於刑法第23條，依法應應為被告無罪之諭知。

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