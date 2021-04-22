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「德不孤，必有鄰」　黃偉哲：台灣優質農產不怕沒市場

▲台南市長黃偉哲北上參加行政院會時，帶來美國前國務卿龐培歐在推特上分享而爆紅的台南鳳梨乾，贈送分享給各部會及縣市與會代表，並稱「德不孤，必有鄰」，農產品質好就不怕沒市場。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲北上參加行政院會時，帶來美國前國務卿龐培歐在推特上分享而爆紅的台南鳳梨乾，贈送分享給各部會及縣市與會代表，並稱「德不孤，必有鄰」，農產品質好就不怕沒市場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日北上參加行政院會時，帶來美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）日前在推特上分享而爆紅的台南鳳梨乾，贈送分享給各部會及縣市與會代表，並稱「德不孤，必有鄰」，做人好不怕沒有朋友，農產品質好，就不怕沒市場。

黃偉哲市長指出，即便鳳梨出口中國受到阻礙，品質優良的台灣鳳梨，一定能找到識貨的國際朋友。黃偉哲感謝駐美代表蕭美琴，在美國也不忘協助台南美味水果打開國際知名度。蕭代表贈送龐培歐台灣鳳梨果乾的舉動，對於台南、嘉義及屏東等位處「鳳梨地帶」縣市，具有很大意義，現在台灣也正在自己創造機會，幫助本土農產躍上國際舞台。

黃偉哲日前並親自前往位於台南官田的果乾公司，為蕭美琴挑選各式美味果乾，包括：芭樂乾、番茄乾、芒果乾及柚子乾等，還有各式蔬菜脆片，如洋蔥脆片、杏鲍菇脆片等。

黃偉哲將所有口味全部裝入箱內，要將這些台南家鄉優質農作物，做成的美味點心，寄給遠在美國為台灣奮鬥的台南女兒蕭美琴，表達心意。

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