最新網路好評影響力調查　黃偉哲再蟬聯六都第一

▲台南市長黃偉哲積極推動台南市政，在最新網路好評影響力調查，再度蟬聯「好感王」寶座，好評影響力名列六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據時事大數據網站《網路溫度計》公布最新一期，對六都首長網路聲量與好評影響力調查結果，台南市長黃偉哲蟬聯「好感王」寶座，好評影響力名列第一。

《網路溫度計》所公布全台22縣市首長口碑調查結果，統計2021年1月22日至4月21日區間的大數據資料，黃偉哲正評比例28％，為六都首長最高；負評比例16％，較上期調查結果再降4％，同時更是六都最低。好評影響力則為6.99，蟬聯六都首長最高，更較前次調查得分6.73進一步提升，再度蟬聯「好感王」。

台南市在預算資源較其他五都缺乏的情況下，黃偉哲能獲得網路好感度第一名實屬不易。黃偉哲從上任之後，在經濟、文化、觀光、農業、科技等各方面推動市政不遺餘力，顯示黃偉哲各項施政備受民眾認同。

例如今年初在面對中國大陸暫停進口台灣鳳梨，台南市政府就即時透過產銷調節，整合「鳳梨地帶」縣市產銷協力，並與中央合作，啟動內銷多元通路、外銷、加工等三箭策略，降低對農民的衝擊。日前，美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)更在個人推特上分享駐美代表蕭美琴所送來自台南的鳳梨乾，引起一陣台灣美味水果乾熱潮。

台南市目前有南部科學園區及沙崙綠能科學城作為重要的雙經濟引擎，讓科技量能帶動島內移居，而在數位、高科技上的現況與優勢，再加上北外環及南科交通路網的規劃，串連台南重要工業區。台積電落腳台南產生磁吸效應，亞旭電腦、艾斯摩爾（ASML）、Google資料中心以及高達80家半導體產業投資台南，也將帶動南台灣的科技產業與經濟發展。

綜合觀之，從台南市從科技到文化、從製造業到觀光業、從農業到美食，市長黃偉哲努力的腳步從沒停下，持續奔波努力，為台南創造更多發展契機。

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