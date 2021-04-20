台南市府開源節流有成連續6年決算賸餘　2021年度賸餘1.01億元

▲在台南市長黃偉哲領導之下，台南市府團隊開源節流有成，連續6年決算賸餘， 2021年度賸餘1.01億元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府第487次市政會議討論通過2020年度總決算，2020年度總預算歲入歲出預算分別為946.80億元及1,007.94億元，厲行開源節流執行結果，歲入決算數951.80億元，歲出決算數950.79億元，歲入歲出決算賸餘款1.01億元。

市府指出，此係自2015年度起連續6年有歲入歲出賸餘，與預算數短絀61.14億元相比，增加62.15億元，主要係歲入部分較預算增加5億元，歲出部分較預算減少57.15億元所致。

財政稅務局長陳柏誠表示，2020年度歲入歲出決算賸餘為1.01億元，除節省開銷以外，歲入面主要是來自稅收、規費及其他收入增加，整體執行率達100.53％。稅收增加主要是地方稅增加25.41億元，其中土地增值稅因市場需求增加，帶動土地移轉筆數，使稅收增加15.97億元、地價稅因積極稅籍清查及適逢公告地價調整致增加4.45億元、房屋稅因新成屋設籍案件增加2.51億元、印花稅因不動產移轉及承攬案件數增加1.23億元，但中央普通統籌分配稅受新冠肺炎疫情稅收短收5.3億元；規費收入方面，受惠於房地市場交易增加，地政相關規費收入亦較預算增加約2.46億元；其他收入則因廢棄物清理費等收入超過預期，收入增加1.78億元。全年執行結果，公共債務未償餘額590.5億元，不僅無新增借款，更較2019年底減債15.19億元，總體債務628.38億元較2019年底減債73.26億元。

主計處處長陳淑姿表示，歲出較預算減少部分，主要係營繕工程及財物採購結餘6.72億元、實際進用員額較少等人事費節餘9.07億元、債務付息賸餘2.55億元、教育局退休人員優惠存款利息補貼預算賸餘4.61億元等按業務需要而減少支付及撙節支出等21.70億元、補助或委辦計畫節餘9.44億元、收支併列預算收入未達而減支5.52億元、計畫變更致未實施或工作量減少1.59億元、專案經費第一、二預備金未動支數1.49億元、其他1.62億元等所致。

台南市合併升格以來，市府團隊採取「撙節優先•開源並濟」的財政策略，主動刪減不必要的計畫以及活動經費等，移緩濟急，將撙節之經費優先用在市民迫切需要之用途，讓市政順利推動。厲行開源節流及控管預算執行，也逐漸產生成效，財政狀況雖已逐漸改善，惟由於仍有歷年累計短絀待填補，未來仍將持續努力，妥適配置有限資源，賡續落實開源節流措施，健全財政，以提升治理效能。

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