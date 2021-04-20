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共度溫馨五月　府會盛大舉辦「台南有愛議起共享」活動

▲台南市議會郭信良議長與台南市長黃偉哲20日共同宣布，將舉辦一系列「台南有愛 議起共享」活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長與台南市長黃偉哲20日共同宣布，將舉辦一系列「台南有愛 議起共享」活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了彰顯母愛，並與市民鄉親共度溫馨五月，台南市議會郭信良議長與台南市長黃偉哲20日共同宣布，將舉辦一系列「台南有愛 議起共享」活動，其中最為特別的是自4月30日到5月2日，一連3日在議會廣場舉行的時尚秀與音樂會，邀請大家與親朋好友一起來參與難得的藝術饗宴。

出席20日記者會的展演團體有崑山科大副校長鐘俊顏、院長馮啟宏、國際名模林韋君；海韻&賀蘭聯合管樂團總召集人林世憲、奇美曼陀林樂團(A)團團長許富吉、雕塑家王昭旺、何玟瑾夫婦。另外，蔡淑惠、蔡育輝、王家貞、尤榮智、曾培雅、林美燕、李鎮國、陳昆和、蔡秋蘭、李啟維、許又仁、蔡蘇秋金、蔡旺詮、許至椿、周麗津、李中岑、方一峰、吳通龍、杜素吟、Ingay Tali、郭鴻儀、沈家鳳、陳秋宏、林易瑩及王錦德等議員也到場支持。

郭信良議長指出，第3屆台南市議會與過去最大的不同，在於這是個非常親民的議會，市議會積極營造令人感到舒適、愉悅的環境，讓市民朋友樂意親近議會，進而增加對議會的了解與認同。除了議事進行的透明度一躍成為全國第一，最顯著的改變在於議會的周遭環境，不僅大樓亮化，還有綠美化，以及燈光水舞音樂秀等，讓民眾對議會的轉變很有感。

郭信良議長說明，市議會的硬體提升後，現在著重之處在廣邀民眾來使用。臺南市議會不僅在週末免費出借廣場，鼓勵民眾借用場地舉辦議長盃比賽，這次系列活動還在週五到週日晚上陸續有街頭藝人表演、崑山科大時尚秀、海韻&賀蘭聯合管樂團演出、奇美曼陀林樂團音樂會等，希望市民們假日想要遊憩時，就想到議會，來議會度過悠閒的休假時光。

「台南有愛議起共享」系列活動在4月23日到25日晚上7時起，分別有我願意經典樂團、H2樂團及街頭藝人個人秀；4月30日到5月2日晚上7時起，則是崑山科大時尚秀、海韻&賀蘭聯合管樂團音樂會、奇美曼陀林樂團(A)團音樂會；5月15日下午1時半嘉南藥理大學熱音社帶來紅包場表演，同日下午2時起在議會大廳還有化妝品應用管理系的成果發表會；5月22日下午4時起崇正基金會更舉辦難得的蔬食減碳文化饗宴，活動內容豐富又多樣。

20日活動現場，崑山科技大學的學生們，在鐘俊顏副校長及指導老師陳怡君帶領下，進行即興走秀，展現學生們在服裝設計等方面的創意。奇美曼陀林樂團許富吉團長更現場以手風琴演奏義大利民謠〈歸來吧！蘇連多〉及〈我的太陽〉，讓人聽得如痴如醉，意猶未盡。郭信良議長強調，要看完整的演出，就一定要到台南市議會廣場來。

除了看表演、聽音樂，郭信良議長誠摯邀請大家到台南市議會大廳及戶外園區欣賞充滿親情意涵的「昭旺‧玟瑾雕塑展」。即日起到5月22日，每週一至週五，上午9時到下午5時，歡迎民眾來參觀。有關「台南有愛 議起共享」的詳細活動訊息，可至議會官網及臉書粉絲專頁查詢。

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