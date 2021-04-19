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完善台南公共運輸服務　黃偉哲：務實規劃捷運整體路網

▲台南市長黃偉哲表示，市府在完成大台南公車改革後，配合台南市國土計畫空間發展、潛力路廊、四大核心、兩大科學園區等因素，依據交通部相關審查作業要點規劃整體路網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，市府在完成大台南公車改革後，配合台南市國土計畫空間發展、潛力路廊、四大核心、兩大科學園區等因素，依據交通部相關審查作業要點規劃整體路網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局為市民更了解台南市發展先進運輸系統（捷運）整體路網規劃，19日在台南市議會進行捷運專案報告，市長黃偉哲表示，市府依據交通部相關審查作業要點規劃整體路網，現依交通部初審意見修正中，未來將依都市發展與地方需求進行滾動檢討、調整，讓捷運路網趨於完善。

市長黃偉哲表示，台南市政府自縣市合併以來持續積極推動公共運輸服務改善，從102年起啟動「台南市捷運化公共運輸系統」改革計畫，配合本市交通需求逐步建構幹支線公車、小黃公車及公共自行車，因時因地提供民眾完善、便捷、可靠的公共運輸服務。

▲台南市長黃偉哲表示，市府在完成大台南公車改革後，配合台南市國土計畫空間發展、潛力路廊、四大核心、兩大科學園區等因素，依據交通部相關審查作業要點規劃整體路網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南市公共運輸經市府多年努力，公車運量已由合併前每年749萬人次提升至2020年1809萬人次，小黃公車服務路線也逐年增加至11條路線，服務範圍涵蓋玉井、白河、左鎮及龍崎等偏遠地區，公共自行車已建置75站營運規模，2021年第3期小黃公車將新增5條路線，擴大服務北門、七股、將軍、官田及大內等地區，除上述公共運輸服務外，市府以務實穩健的步驟審慎規劃全市先進運輸系統整體路網，為台南市百年發展奠定良好基礎。

交通局局長王銘德表示，先進運輸系統（捷運）整體路網規劃是依據交通部捷運建設申請與審查作業要點辦理，並以台南市國土計畫四大核心（府城、南科、新營及佳里）、未來產業發展雙引擎（南科、沙崙綠能科學城）及台南市幹線公車路線三大構面為規劃發展基礎，並考量都市發展、開發效益、市府財政狀況及地方需求審慎研提分期建設計畫，並分為優先路網（6線，99.6公里）及遠期路網（7線，164.8公里）等二階段建設。

▲交通局長王銘德指出，先進運輸整體路網是台南市捷運建設基本藍圖，現階段藍線第1期、藍線延伸線、紅線、綠線分別進入綜合規劃、可行性研究階段中，藍線第1期可望於2030年或2031年試營運。

▲交通局長王銘德指出，先進運輸整體路網是台南市捷運建設基本藍圖，現階段藍線第1期、藍線延伸線、紅線、綠線分別進入綜合規劃、可行性研究階段中，藍線第1期可望於2030年或2031年試營運。

交通局長王銘德指出，先進運輸整體路網是台南市捷運建設基本藍圖，但各路線計畫後續尚須歷經可行性研究、綜合規劃、基本及細部設計、發包施工至完工營運等階段非一蹴可及，現階段藍線第1期、藍線延伸線、紅線、綠線分別進入綜合規劃、可行性研究階段中，藍線第1期可望於2030年或2031年試營運。

▲台南市長黃偉哲表示，市府在完成大台南公車改革後，配合台南市國土計畫空間發展、潛力路廊、四大核心、兩大科學園區等因素，依據交通部相關審查作業要點規劃整體路網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德說，台南市先進運輸系統整體路網規劃尚需待交通部審議，且係屬於路廊方向性的規劃，各條捷運的具體路線仍須在可行性研究中才能確定，目前市府刻正依交通部初審意見修正，將廣納地方需求與各界意見通盤檢討修正後再報交通部審議，待交通部核定後，將積極爭取已納入優先路網南科地區的黃線、深綠線的可行性研究經費，未來亦將持續隨都市發展及地方需求定期（5~10年）進行滾動檢討、調整，促使本市先進運輸系統整體路網趨於完善。

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