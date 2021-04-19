台南捷運預算從700億暴增到5千億　藍軍怒批：是要台南市府破產嗎？

▲台南市議會國民黨團議員怒批，台南捷運預算從700億暴增到5千億，市府自負5成經鬻，這是要台南市府破產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南古都要建單軌捷運，民代和市民一面倒的反對！市議會19日舉行「先進運輸系統整體路網規劃」專案報告，市議會國民黨團怒批，這種曾被批『單軌看到鬼』的不務實捷運計畫，還要繼續騙地方鄉親嗎？

市議會國民黨團表示，前瞻軌道建設根本就是結構性綁標，路線不斷延伸，預算由7百多億暴增到5千億元，地方負擔50％經費，市府明知舉債上限只有6百億，根本無力負擔2500億，而且原先台南高雄捷運線計畫，也因系統不同跳票。

市議員蔡育輝指出，台灣少子化老年化的國安問題，清楚地呈現在台南市，市政府應理性面對，遺憾的是不顧地方反對，不顧財政負擔舉債上限只有6百多億，硬是要推動不切實際的軌道案，國發會要求修正交通部的輕軌和地方原先規劃高架單軌兩案，交通局說10年後完工可能嗎？建設物價指數一直暴增，台南8條捷運預算從7百多億，到現在的2500多億，台南市政其他建設要全部停擺嗎？

王家貞說，誰知10年後是何種狀況，目前市區光是公車交通運輸規劃就成效不彰，路燈號誌更是讓人傻眼，一個台南市有好多不同綠燈左轉號誌，用路人都不知下一個路口會是何種狀況，現在還要編8千萬做單軌捷運規劃，偏遠地區要服務誰，以台南市政府的財政情況，單軌捷運建設CP值高嗎？

林美燕則要求，網路上看到整體路網不要只有方向性，因為民眾很難找到資料，捷運營運經濟效益很重要，所以要好好選擇捷運站出入口，還要評估環境噪音問題以免擾民。

蔡淑惠表示，民代反映民意，市民大多不支持單軌捷運，主要原因在於8條捷運，不談預算經費，光看路線，就由2020年12月的159公里，增加到現在的264 公里，每條路線都不斷延伸，藍線延伸到佳里西港安定，紅線延伸到山上左鎮玉井，台南市府負擔5成，自籌2500多億元，請問錢從哪裡來？建設單軌捷運真是用專業來服務地方鄉親嗎？

許至椿也說，現在交通局進行單軌捷運藍線第1期綜合規劃，預算要6千萬，真要提升大眾運輸效能，就要掌握時程跟進度，若不斷拖延，物價指數一直增加，則單軌建設將遙遙無期。

尤榮智則說，好多選民聽到單軌捷運路線不斷延伸，就跑到服務處詢問為何六甲官田沒有？說甚麼5年到10年滾動檢討路網可能嗎？台南市這麼小小的地方，路又這麼窄，若真施工市民將面臨嚴重的交通黑暗期，大家能忍受嗎？看看現在的公車運輸問題，未來捷運就算做四屆12年也不可能完成？

方一峰則批說，台南市今年總預算才1千億，5千多億的單軌捷運預算地方5成負擔，錢從哪來？目前光是藍線預計要花十多年才能完成，這不是畫個大餅騙人嗎？當初說好的紅線高雄台南軌道連成一線，現在要得知系統不同根本無法軌道通，還必須轉乘，真的是騙很大。

謝龍介幽默的諷說，聽過「沒米難下鍋」這句俗語嗎？台南市政府騙得真辛苦！以前黑人沒手機現在一次達標立馬做5G，台南市單軌捷運則是10年前賴清德的規劃，規劃25年前的軌道，10年後才要使用，等到要使用時已是35年前的事，比非洲國家觀念還差，一個前瞻軌道建設完全變成是結構性綁標，因為遊戲規則被綁住了，台南市政府如果真的被綁標，5千億是會死人的。

李鎮國也強調，單軌捷運困難度主要在市區，因為路小車擠，延伸到原台南縣部分又造成更大經費支出，他曾實際前往台中了解捷運系統規劃設計和執行，發現路邊停車格會因路窄而取消，台南市這古都周邊配套設施規畫好了嗎？市府因應對策措施準備好了嗎？

交通局長王明德答詢說，剛收到交通部初審意見修正中，後續還需交通部審議通過才能定案，交通局也會隨都市發展及地方需求進行滾動檢討。

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