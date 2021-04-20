　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

KTV看上陪酒妹！菜鳥警員忍不住「當場硬上」　下場慘了

▲▼警察。（圖／翻攝自pixabay）

▲福建2名警員酒後性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

據《人民日報》報導，網友爆料稱，福建省龍巖市長汀縣公安局有2名警員違反相關規定，分別出入KTV和酒吧等娛樂場所，並在酒後採取暴力手段，涉嫌性侵。目前，2名警員已先後被警方逮捕。

其中一起案件發生在2020年11月20日，長汀縣濯田派出所鄒姓警員違反公安禁令，連續喝酒。當晚9時許，鄒男酒後到當地一賓館的KTV，在喝酒過程中，對KTV一名陪酒妹採取暴力手段，涉嫌性侵。事後，受害人向公安局報警，鄒男被拘捕。

另一起案件則是2021年2月7日晚，長汀縣公安局出入境管理大隊一名謝姓文職人員，在當地一酒吧內為其朋友過生日期間，對鄰桌一女子產生好感。8日凌晨，謝男尾隨該女子上廁所之際，對其強吻，並涉嫌性侵。該受害女子向廈門鐵路公安處長汀縣鐵路派出所報案，謝男被逮捕。

4月2日，長汀縣公安局政工科一名負責人表示，此事已經在處理。長汀縣公安局另一名負責人則說，雖然涉案人員已被抓捕，檢察院、紀委等也都已介入，但案件的性質還在調查，「事實與舉報的情況可能有點不一樣，到底是強姦還是猥褻現在還有爭議。」

該局負責人續指，涉案警員都很年輕，尤其是謝男入職不足兩個月，「很惋惜，也很痛心」，下一步將加大全局教育整頓和巡查力度，進一步提高該局警員的綜合質素。

ET快訊
地震奇遇比基尼妹衝出家門！　本尊神出來了
騎警車載「屁蛋妹」飆過西門町　他「繳1元」結局逆轉
21歲辣妹真人秀被迫吞藥！男演員「強壓她身上」睜眼遭性侵
台積電跌破600元　現在適合存股？專家提兩大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥：中國「強起來」讓外國政府心裡不舒服

王毅聯合國發言：陸與區域組織建立關係「不針對第三方」

除內鬼！ 129名港公務員拒絕宣誓效忠...聶德權：將被勒令辭職！

KTV看上陪酒妹！菜鳥警員忍不住「當場硬上」　下場慘了

11樓砸下磚頭！12歲女童破頭爆血「身旁有嬰兒車」　凶手只有7歲

康希諾研發「吸入式新冠疫苗」　臨床試驗今年將有結果

博鰲年會釋放更強開放信號　陸證監會：有手段防外資大進大出！　

5至10年內出生人口恐跌破千萬　陸專家籲：儘快開放全面生育

博鰲年會開幕式　習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

90歲富婆遭「假公安」詐9億元！騙徒也是「受害者」不甘上當才黑化

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

林鄭月娥：中國「強起來」讓外國政府心裡不舒服

王毅聯合國發言：陸與區域組織建立關係「不針對第三方」

除內鬼！ 129名港公務員拒絕宣誓效忠...聶德權：將被勒令辭職！

KTV看上陪酒妹！菜鳥警員忍不住「當場硬上」　下場慘了

11樓砸下磚頭！12歲女童破頭爆血「身旁有嬰兒車」　凶手只有7歲

康希諾研發「吸入式新冠疫苗」　臨床試驗今年將有結果

博鰲年會釋放更強開放信號　陸證監會：有手段防外資大進大出！　

5至10年內出生人口恐跌破千萬　陸專家籲：儘快開放全面生育

博鰲年會開幕式　習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

90歲富婆遭「假公安」詐9億元！騙徒也是「受害者」不甘上當才黑化

追隨Kobe、LBJ偉大腳步　克拉克森力拚冠軍榮耀

韓女星整成范冰冰：不後悔！　「護照差太多遭海關攔下」近況曝光

夢想家沃克獲年度第六人　3分差險勝富邦蔡文誠

新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

台北不缺水原因曝！學者揭「翡翠水庫未雨綢繆3關鍵」

丁怡銘「做圖打完立委換嗆立法院長」　楊寶楨：傲慢行徑應道歉

差點被大谷轟出去！有原航平5.2局無失分　收本季第2勝

懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

缺水還這樣玩！屁孩在高雄洗車場狂噴泡沫射水　業者氣炸PO網

小優1800萬內湖買房「工作多1倍」　曝詹惟中介紹飯局：都是跑車！

大陸熱門新聞

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

大陸單身人口「超過2億」！專家曝：這兩點是主因

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

製造業缺工！ 陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

人行道倒車撞趴老婦！下場慘曝

瞞男友約炮嫁富二代！抖音女神傳遭退婚

陸首季成長18.3%　專家提數字幻影

KTV看上陪酒妹！菜鳥警員忍不住當場硬上

鄭永年：中美進行兩種多邊主義較量

陝西墓葬發現罕見完整米倉 出土小米成西漢飲食重要參考

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像被檢舉

不滿台挺港　國台辦說民進黨假惺惺

更多熱門

相關新聞

賓士狂逃撞飛機車畫面曝！亂開霧燈遇警盤查

賓士狂逃撞飛機車畫面曝！亂開霧燈遇警盤查

張姓男子跟友人借黑色賓士19日深夜開在大雅區，被員警攔查時竟加速逃逸，還闖紅燈撞上機車，導致蔡姓騎士受傷，自己更肇逃消失無蹤。警方表示，目前已積極調閱監視器以車追人，將盡速緝捕張男，釐清案情。

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

謊稱大老闆性侵還騎走受害女子機車

謊稱大老闆性侵還騎走受害女子機車

北部妹摩鐵赴約大老闆　遭短褲男性侵

北部妹摩鐵赴約大老闆　遭短褲男性侵

她好心引來「寄生惡狼」慘遭性侵棄屍

她好心引來「寄生惡狼」慘遭性侵棄屍

關鍵字：

長汀警察性侵強姦

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面