KTV看上陪酒妹！菜鳥警員忍不住「當場硬上」　下場慘了

▲福建2名警員酒後性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

據《人民日報》報導，網友爆料稱，福建省龍巖市長汀縣公安局有2名警員違反相關規定，分別出入KTV和酒吧等娛樂場所，並在酒後採取暴力手段，涉嫌性侵。目前，2名警員已先後被警方逮捕。

其中一起案件發生在2020年11月20日，長汀縣濯田派出所鄒姓警員違反公安禁令，連續喝酒。當晚9時許，鄒男酒後到當地一賓館的KTV，在喝酒過程中，對KTV一名陪酒妹採取暴力手段，涉嫌性侵。事後，受害人向公安局報警，鄒男被拘捕。

另一起案件則是2021年2月7日晚，長汀縣公安局出入境管理大隊一名謝姓文職人員，在當地一酒吧內為其朋友過生日期間，對鄰桌一女子產生好感。8日凌晨，謝男尾隨該女子上廁所之際，對其強吻，並涉嫌性侵。該受害女子向廈門鐵路公安處長汀縣鐵路派出所報案，謝男被逮捕。

4月2日，長汀縣公安局政工科一名負責人表示，此事已經在處理。長汀縣公安局另一名負責人則說，雖然涉案人員已被抓捕，檢察院、紀委等也都已介入，但案件的性質還在調查，「事實與舉報的情況可能有點不一樣，到底是強姦還是猥褻現在還有爭議。」

該局負責人續指，涉案警員都很年輕，尤其是謝男入職不足兩個月，「很惋惜，也很痛心」，下一步將加大全局教育整頓和巡查力度，進一步提高該局警員的綜合質素。