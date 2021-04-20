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聯合國警告快沒時間解決氣候危機　美坦言這部分「落後中國」！

▲聯合國世界氣象組織（WMO）公布2020年全球氣候狀況報告，也同時於YouTube更新相關影片。

文／中央社日內瓦19日綜合外電報導

由美國所召開的氣候峰會將於22日登場，聯合國今天發表報告表示，2021年必須是採取行動的一年，以保護人們不受氣候變遷「災難性」衝擊。美國坦言在改善氣候變遷上落後中國。

法新社報導，聯合國警告世人已快沒時間解決氣候危機，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，各國仍無法對「持續發生」的氣候變遷踩剎車。

目前已有40位各國領袖受邀參與美國總統拜登召開的視訊峰會，意在敦促大型經濟體採取行動解決氣候危機。

▲▼聯合國祕書長安東尼歐·古特瑞斯(António Guterres)。（圖／路透）

▲聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）表示，在氣候議題上已經沒有時間可以浪費，今年必須採取行動。（圖／路透）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天公布聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）撰寫的2020年全球氣候狀況（State of the Global Climate 2020）報告，他在記者會說：「我們瀕臨掉進深淵。」

古特瑞斯說：「今年對人類未來而言真的是至關重要的一年。這份報告顯示，我們沒時間可浪費了，氣候失調正在發生。」他敦促各國「停止戕害自然」。

這份報告稱2020是史上最熱年之一，儘管受疫情影響經濟放緩，溫室氣體濃度還是增加。古特瑞斯說，在人為加劇下，去年出現「極端天氣與氣候失調，影響生活、破壞生計、另有數以百萬人被迫逃離家園」。

古特瑞斯說：「今年是必須採取行動的一年。各國必須承諾在2050年前達到淨零排放，必須現在採取行動，保護民眾免於受到氣候變遷的災難性後果衝擊。」

▲▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，美國在氣候變遷上必須向中國急起直追。（圖／路透）

美國媒體報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在馬里蘭州一場演講指出，氣候變遷固然會日益成為美國外交政策核心，但拜登政府不會因別國在遏止氣候變遷有成，就放過諸如侵害人權等劣跡。

但布林肯稱中國在太陽能板、風力渦輪、電動車與電池等潔淨能源領域已是世界最大的生產與出口國，坦言改善氣候變遷上若不急起直追中國，就會失去「形塑氣候未來的機會」與無數工作機會，攸關美國利益與價值。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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