不只能泡湯還能運動　林明溱指示福興溫泉區增建多功能運動中心

▲埔里的福興溫泉區擬增建結合泡湯和運動元素的多功能運動中心。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投第一座國民運動中心將落腳在埔里鎮？縣長林明溱今天表示，因福興溫泉區開發案吸引廠商投資，土地標售價格創新高，因此研議將部分土地興建結合溫泉旅遊和運動休憩的多功能運動中心，造福縣民。

林明溱19日上午主持縣務會議時，即指示建設處研議運用福興溫泉區管理中心旁一筆2000坪的土地，規劃興建一座多功能運動中心，1樓將設置全國第1座溫泉游泳池、2樓則為國民運動中心，藉此強化園區服務機能，同時提供縣民優質的運動休憩場域，提升大埔里地區民眾生活品質和健康。

林明溱指出，福興溫泉區開發案廣受各界矚目，不但廠商投資意願強烈，土地標售也相當熱絡，標售價格創下最高每坪11萬元；若能興建多功能運動中心，園區除提供溫泉旅宿服務，也能增加運動休憩機能、帶動運動風氣，讓園區功能更臻完善，並鼓勵民眾多運動顧健康。

而同樣座落於福興溫泉區的新建壘球場，日前也已完工，屬國內少見符合國際標準的壘球場地，未來若再增添結合泡湯和運動的多功能運動中心，埔里地區的運動發展和相關產業預料將更加勃發。

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