新北運動中心「上鎖置物櫃」慣竊一拉就開　居民嚇壞：還能用嗎？

▲林口運動中心泳池上鎖的置物櫃仍被慣竊偷走財物。（組合圖／記者陳豐德翻攝、翻攝自林口大家庭）



記者陳豐德／新北報導

新北市的林口運動中心驚傳竊賊橫行！有民眾在地方社團表示，12日下午3時許到運動中心內游泳，財物放在男更衣室裡面的置物櫃內並上鎖，鑰匙全程在身上，沒想到錢包及信用卡仍被偷走，且遭盜刷，目前只知有3位被害人報案，警方目前已初步鎖定一名30歲慣竊，正循線偵辦當中。

民眾在臉書社團「林口大家庭」中表示，「今天家人到林口運動中心游泳，錢包在男生更衣室的置物櫃被偷了，小偷利用下水的時間到處刷卡，目前已經知道有4-5位被害人，請大家去游泳時注意隨身財物內！」

據查證，被害人目前皆為運動中心內游泳池的泳客，犯嫌犯嫌鎖定泳客置放於更衣室內之財物，趁著泳客游泳期間大膽下手行竊，目前轄區派出所共接獲3名被害人報案，損失財物皆為錢包、證件、現金等貼身物品，總損失金額達3萬5千餘元。

轄區文林派出所獲報後隨即展開調查，經調閱更衣室置物區的監視器，清楚拍下竊嫌犯案過程及臉部特徵，發現他手一拉上鎖的置物櫃就開啟，犯案後還到7-11盜刷買點數，且不久前才在新店運動中心內犯下竊案，警方比對臉部特徵後，已初步鎖定一名30歲慣犯，後續將通知到案說明釐清犯案手法，並依竊盜罪函請新北地檢偵辦。

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