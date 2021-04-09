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社會 社會焦點 保障人權

新竹市運動中心女廁驚見裸男尻槍　碩士男：我壓力很大…

▲廁所（圖／達志／示意圖）
▲趙男在國民運動中心一日2次對女子脫光猥褻，被女子報警抓住。（示意圖／達志）

記者陳凱力／新竹報導

一名畢業於國立大學的碩士男，疑似因壓力大，竟在寒冷的元月期間偷偷潛入新竹市新科運動中心的女廁，將自己脫光，先後對2名女子自慰猥褻，被害人奪門而出大叫救命，碩士男也被當場抓住。碩士男坦承犯行。新竹地院依2次公然猥褻罪判這名碩士拘役30日，緩刑2年。

31歲趙男畢業於北部知名國立大學碩士班，在2021年元旦期間，不畏寒冬，竟跑到新竹市新科運動中心地下停車場的女廁，脫光衣物守株待兔。他先等到1名早起運動的女子進入女廁後，對她做出尻槍動作，女子嚇得奪門而出，並通知管理員有變態出沒。

管理員到地下室的女廁沒找到人，以為趙男逃走，未料，當天下午趙男又出現在運動中心，同樣在地下室女廁，再次全裸對女子「舉槍」。第2名被害女子直接拿起電話報警。

趙男向警方坦承犯行，他表示因為壓力大，才會以錯誤的方式舒壓。法官審酌，趙男為滿足個人慾念，不顧公眾場所他人之感受，公然為裸露並把玩生殖器的猥褻行為，有違社會善良風俗，行為誠屬不當，認定犯公然猥褻罪2次。

念及趙男坦承犯行犯後態度良好，且無前科素行，因此依犯2次公然猥褻罪，各判拘役20日，應執行30日，緩刑2年。期間提供40小時勞動服務。

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