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「政府比病毒可怕！」新北13家運動中心閉館　員工慘放無薪假

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▲▼新北市運動中心因疫情閉館，員工控訴被迫放無薪假。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北市運動中心因疫情閉館，員工控訴被迫放無薪假。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市長侯友宜19日宣布，市內公有封閉型場館暫停開放2周，共13家運動中心緊急關閉，疑似因為配套不足，多名運動中心員工爆料被迫簽「無薪假合約」，員工哭訴「政府比病毒還可怕！」對此新北體育處表示，已經提出三大紓困方案，若有業者確實違反契約將開罰。

新北市長侯友宜19日宣布關閉新北公有封閉型場館兩周，包括文化場館、活動中心、運動中心，所有的場館全部暫停對外開放，因為從疫調中也發現個案曾經到封閉的場館，為了確保市民的健康，在這高峰期請大家多體諒。因此侯友宜當場向市民道歉，視疫情發展再作彈性評估。

不料新北市府配套措施訂立不足，部分運動中心竟直接半逼迫他們簽下同意書，內容提到「因屬不可歸責勞僱雙方事由，勞工不必補服勞務，雇主亦不發給工資」，員工簽屬同意書後就開始放「無薪假」，讓上百名員工頓失收入。

受害員工投訴表示，「政府比病毒還可怕」、「誰敢不同意？不簽豈不是瞬間沒工作」，更有部分運動中心發公告，要員工在這兩周內盡量排特休，不排的話就沒有錢領。

對此新北市體育處長洪玉玲表示，19日開會後提出三大紓困方案，包括延長合約營運期限，減收權利金、租金等，會中別強調「停工也要依法給員工有薪假」，局處將會檢閱各運動中心的閉館報表，如業者確實違法將開罰。

▼新北市長侯友宜宣布公有場館封閉兩周。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜宣布公有場館封閉兩周。（圖／記者羅婉庭攝）

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