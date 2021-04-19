東京本週籲請發布「第3次緊急事態」！疫情創高峰　擬跟進大阪

▲東京有可能第3度宣布緊急事態宣言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府知事吉村洋文19日表示， 將籲請中央宣布大阪進入第3次的緊急事態，稍早，有消息人士指出，東京都也打算跟進大阪，在本週內籲請中央宣布進入緊急事態。另一方面，東京19日新增405例，相較上週同期新增99例。據悉，此次緊急事態宣言不僅會籲請餐飲業者縮短營業時間，部分業種更可能會被要求暫時停業。

根據《日本新聞網》報導，東京19日新增405例新冠肺炎確診案例，與上週一相比多出99例。而這也是3個月以來，週一的新增確診案例首度超過400例。而目前光是東京就有47名重症住院患者。

根據消息人士透露，為此，東京都政府打算在本週內向中央政府籲請宣布進入緊急事態。一旦真的第3度發布緊急事態， 屆時不僅餐飲業者會被要求縮短營業時間，針對部分業種，目前也在討論是否直接採取「籲請休業」的方式。

東京自12日起實施防止蔓延措施，但由於人流沒有獲得控制，再加上感染力強大的變種病毒持續蔓延，因此當局決定採取相對強硬的防疫措施。據悉，東京都政府近幾日將會與中央政府持續商討希望配合停業的行業別，以及緊急事態宣言的適用時間。

另一方面，大阪府知事吉村洋文19日表示，儘管面對新冠疫情，現已實施為期2週的「防止蔓延等重點措施」，但醫療體系仍處於極度困難的狀態，將要求中央政府宣布大阪府第3次進入緊急狀態。請求發表聲明的決定將於20日在工作會議上正式公布。

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