北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

▲日媒在遼寧丹東發現，疑似有貨物列車準備開往北韓平壤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情從中國滲透，不惜自去年1月起主動關閉、封鎖朝中邊境，停止雙邊一切物資與人力的交流，經濟因此遭到重創，然而近期卻有種種跡象顯示，北韓當局正著手準備「重啟」邊境！不僅日媒偵測到準備開往平壤的數十輛貨物列車停靠在中國遼寧丹東站，北韓甚至將30多架空軍戰機撤出義州飛行場，疑似正興建貨物檢疫哨站。

另外，主打北韓當地旅遊的旅行社「Koryo Tours」已將8月以後的觀光商品悄悄上架，似乎嗅到北韓當於欲著手打拼經濟的氛圍。

根據韓媒《News1》報導，日本媒體NHK於本月15日公佈了一段影像，內容為停靠在中國遼寧省丹東市丹東站的數十輛運載貨物的列車，透過望遠鏡仔細一看後發現列車上印有韓文「西浦－丹東」（서포-단동），其中西浦站為位於北韓首都平壤城廓的外圍車站，主要為北韓國際貨物列車的專用車站。

香港《南華早報》（SCMP）也在報導指出，中國似乎有重啟中朝邊境貿易的徵兆，與北韓接壤的遼寧省丹東市正著手改建當地邊境貿易設施，不過韓媒《中央日報》實際派員前往距丹東站5公里遠的海關交通物流中心後，卻僅發現10多輛裝有貨櫃的拖車停靠，雖偶有車輛進出，卻未見到準備物流移動的跡象。

▲列車上印有「西浦－丹東」的韓文字樣。（圖／達志影像）

當地熟稔中朝貿易模式的人士向《NHK》透露，那些停靠在丹東站的印有韓文「西浦－丹東」貨運列車，很有可能是去年疫情爆發後未能即時返回北韓的貨運列車，若想深知兩國當局是否有意重啟邊境貿易，觀察列車上是否運載貨物，便能得知一二。

英國「國際戰略研究所」（IISS）的研究員Joseph Dempsie於當地時間17日透過推特表示，先前停靠在義州飛行場的17架伊留申-28魚雷轟炸機（IL-28），今年3月初突然被移到咸鏡南道的宣德飛行場，而美國分析北韓議題的媒體《NK NEWS》也表示，根據商用衛星所偵測到的影像，義州飛行場已被北韓改建成貨物檢疫中心，疑似與北韓當局欲重啟朝中邊境貿易有關。

北韓內部消息人士於3月24日向美媒《自由亞洲電台》（RFA）透露，義州飛行場內興建的海外出入境管理局與貨物新冠檢疫專用設施，已進入完工階段。

▲連接中國遼寧省丹東與北韓新義州的新鴨綠江大橋。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，北韓今年4月在進入太陽節（金日成冥誕）後，罕見地未做出任何飛彈試射等軍事挑釁動作，而內部在政治宣傳上也主打「拼經濟」，且北韓今年2月派出前內閣副總理李龍男（리룡남）擔任駐中國大使，由於李龍男為北韓國內的經濟方面專家，因此此舉突顯出北韓欲強化朝中貿易與雙邊經濟合作的意志。

不過韓媒《News1》也在報導中指出，北韓國內疑似欲重啟朝中邊境貿易的跡象已出現長達1年，然而到現在為止卻未見有實際動作，也因此分析即便重啟邊境，可能也僅限於物資上的交流，至於雙邊人力的交流恐怕還是難以在短時間內達成，而南韓統一部也正在嚴密關注北韓的動向。

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