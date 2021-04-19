　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丁怡銘「先蹲後跳」回鍋行政院　 鍾沛君：責任政治的黑色幽默

▲▼行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）

▲丁怡銘。（圖／行政院提供）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，事隔不到4個月，今年3月1日獲聘為13職等的有給職顧問，月領近12萬薪水，消息一出引發爭議。對此，國民黨北市議員鍾沛君今天諷刺，民進黨又一次無視輿論，鋪排了「先蹲後跳」的橋段，讓丁怡銘過去五個月所謂道歉請辭，成為一場嘲笑責任政治的黑色幽默。

針對丁怡銘回鍋政院，鍾沛君在臉書表示，上週五正好質詢到丁怡銘相關議題，去年11月，他在行政院會後記者會公然造謠「皇家傳承牛肉麵」是「萊牛麵」，被告發違反《社會秩序維護法》。

鍾沛君說，丁怡銘到案說明時，開車大搖大擺停進中正一分局地下停車場，甚至勞動分局長安排「調虎離山」擺脫記者，但偵辦進度卻就此沒了聲息。而台北市警局證實，中正一分局在去年11月14日受理了丁怡銘案，直到今年1月7日才移送，共花了54天。

鍾沛君質疑，為何偵辦丁怡銘案要花一般民眾兩三倍的時間？警方宣稱因涉《食安法》，必須向衛福部求證丁怡銘的發言內容有無該當「惡、假、害」，但這還是無法解釋，難道其他民眾被偵辦就不需要求證嗎？難道丁怡銘的案情比其他案子複雜兩三倍？要說完全沒有任何其他考量，只怕很難讓人相信。

她批評，丁怡銘一路走來都是特權，如今回鍋，怎會在乎輿論？丁怡銘不是先例，當然也不會是最後一個。話說，交通部長林佳龍做到明天，前總統府發言人丁允恭也沉潛數月，哪天一個Move華麗轉身，你會意外嗎？

ET快訊
統一獅下榻君品飯店驚傳火警　領隊回應了
29歲女跟男友愛愛失敗　檢查才知自己「是男的」
快訊／三總爆內鬼！A走免費口罩5萬片　5元轉賣
划算到爆！　曾國城大推的益生菌6600元直殺2980元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／行政院宣布：鐵道局長胡湘麟接任交通部次長

對美軍購案　國防部：空軍爭取AGM-158遠距攻陸飛彈

柯文哲曾稱4月完成中繼市場　王世堅到場發現「還是一片工地」

許水德告別式　蔡英文親頒褒揚令、國民黨大老齊聚追思

丁怡銘「先蹲後跳」回鍋行政院　 鍾沛君：責任政治的黑色幽默

LIVE／「萬用工具人」王國材掌交通部　政院將曝蘇貞昌關鍵理由

F-5失事引飛官退訓　邱國正：有受影響不予否認

中南部雖降雨「仍無法解旱」　蔡英文：適時啟動人工增雨

漢光演習8天7夜史上最長　首次想定共軍犯台國軍能撐過一周

綠營批吃黑鮪抑制孩子成長？林姿妙：是益助啦！台灣國語釀誤會

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

快訊／行政院宣布：鐵道局長胡湘麟接任交通部次長

對美軍購案　國防部：空軍爭取AGM-158遠距攻陸飛彈

柯文哲曾稱4月完成中繼市場　王世堅到場發現「還是一片工地」

許水德告別式　蔡英文親頒褒揚令、國民黨大老齊聚追思

丁怡銘「先蹲後跳」回鍋行政院　 鍾沛君：責任政治的黑色幽默

LIVE／「萬用工具人」王國材掌交通部　政院將曝蘇貞昌關鍵理由

F-5失事引飛官退訓　邱國正：有受影響不予否認

中南部雖降雨「仍無法解旱」　蔡英文：適時啟動人工增雨

漢光演習8天7夜史上最長　首次想定共軍犯台國軍能撐過一周

綠營批吃黑鮪抑制孩子成長？林姿妙：是益助啦！台灣國語釀誤會

聽到太妍彩排「唱現場」嗓音實況　舞者當場痛哭：無法冷靜下來

買3條餅乾「送小小兵桶子」！地方媽媽衝全聯　曝多功能作用

新一波水氣移入「全台有雨」時間點曝　降雨條件好、範圍很廣

最低200元爽吃鍋、炸蝦！4間飯店「住宿、餐券激省專案」

讓陌生人上車！好心女遭性侵棄屍　「寄生惡狼」搬進她家爽吃喝

從3個月養到大！「熱天氣」引發凶性　男主人和比特犬同睡被咬死

撕掉大門上紅紙！前屋主「掛一把剪刀」她傻了　風水師曝解答

北韓新冠防疫超自信！傳將重啟「與中國邊境貿易」：拼經濟更重要

英國女王低調過「最孤獨」生日　王室開會討論未來走向

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布王國材出任交通部長

丁怡銘回鍋！爭議始末一次看　陳玉珍早預言「一定有下個工作」

F-5E失事爆「學官退訓潮」？　空軍司令部痛心回應

江啟臣見不到陶德怨蔡政府　外交粉專：訪賓本來就沒打算安排

快訊／規模6.2地震「狂搖15秒」　北捷慢速巡軌

藍營與陶德會晤不提「反美豬」3天後啟動公投宣講

杜絕「鮭魚之亂」！　立法院建議修法：改名後1年內不得再申請

影／調查局跳抖肩舞被罵爆　美、英還穿內褲抓屁、全裸淋浴

4月擾台16次！3架次共機闖西南空域　我空軍廣播驅離追監　

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

丁怡銘重返政院　他曝蘇貞昌布局

陳玉珍封丁怡銘「暗黑發言人」

鄭麗文：沒有丁怡銘行政院不知道怎麼運轉嗎？

丁怡銘回鍋政院　柯：我佛慈悲！

更多熱門

相關新聞

丁怡銘回鍋行政院惹議　陳亭妃：注意社會觀感

丁怡銘回鍋行政院惹議　陳亭妃：注意社會觀感

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，事隔不到4個月，今年3月1日獲聘為13職等的有給職顧問，月領近12萬薪水，消息一出引發爭議。對此，民進黨立委陳亭妃19日表示，這是行政院的人事任用權，他們無權干涉，但還是要提醒行政院，社會的觀感還是很重要。

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

鄭麗文：沒有丁怡銘行政院不知道怎麼運轉嗎？

鄭麗文：沒有丁怡銘行政院不知道怎麼運轉嗎？

丁怡銘重返政院　他曝蘇貞昌布局

丁怡銘重返政院　他曝蘇貞昌布局

陳玉珍封丁怡銘「暗黑發言人」

陳玉珍封丁怡銘「暗黑發言人」

關鍵字：

丁怡銘牛肉麵事件鍾沛君

讀者迴響

熱門新聞

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面