丁怡銘「先蹲後跳」回鍋行政院　 鍾沛君：責任政治的黑色幽默

▲丁怡銘。（圖／行政院提供）



記者蕭羽耘／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，事隔不到4個月，今年3月1日獲聘為13職等的有給職顧問，月領近12萬薪水，消息一出引發爭議。對此，國民黨北市議員鍾沛君今天諷刺，民進黨又一次無視輿論，鋪排了「先蹲後跳」的橋段，讓丁怡銘過去五個月所謂道歉請辭，成為一場嘲笑責任政治的黑色幽默。

針對丁怡銘回鍋政院，鍾沛君在臉書表示，上週五正好質詢到丁怡銘相關議題，去年11月，他在行政院會後記者會公然造謠「皇家傳承牛肉麵」是「萊牛麵」，被告發違反《社會秩序維護法》。

鍾沛君說，丁怡銘到案說明時，開車大搖大擺停進中正一分局地下停車場，甚至勞動分局長安排「調虎離山」擺脫記者，但偵辦進度卻就此沒了聲息。而台北市警局證實，中正一分局在去年11月14日受理了丁怡銘案，直到今年1月7日才移送，共花了54天。

鍾沛君質疑，為何偵辦丁怡銘案要花一般民眾兩三倍的時間？警方宣稱因涉《食安法》，必須向衛福部求證丁怡銘的發言內容有無該當「惡、假、害」，但這還是無法解釋，難道其他民眾被偵辦就不需要求證嗎？難道丁怡銘的案情比其他案子複雜兩三倍？要說完全沒有任何其他考量，只怕很難讓人相信。

她批評，丁怡銘一路走來都是特權，如今回鍋，怎會在乎輿論？丁怡銘不是先例，當然也不會是最後一個。話說，交通部長林佳龍做到明天，前總統府發言人丁允恭也沉潛數月，哪天一個Move華麗轉身，你會意外嗎？