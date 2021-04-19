鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，事隔不滿4個月，今年3月1日被行政院長蘇貞昌聘為顧問。對此，國民黨立委鄭正鈐諷刺，台鐵局長懸缺4個月找不到人，丁怡銘辭職不到4個月，蘇貞昌就迫不急待聘回行政院當顧問，而且月領12萬元。

鄭正鈐19日在臉書表示，蔡政府的一貫手法，離職避風頭後，必然另有任用，例如，陳菊的愛將吳宏謀，2018年接任交通部長時，雖因普悠瑪事故請辭，但半年後，吳宏謀就換位置，到中華郵政當董事長；同樣地，九合一大選後請辭下台的農委會主委林聰賢、環保署長李應元，2020年分別出任中央畜產會董事長及駐泰代表。

鄭正鈐指出，當初丁怡銘閃辭獲准，只是為了要避開到立法院的專案報告與備詢，蔡政府從不認為自己有錯，且把所有問題，歸咎於在野黨無限上綱的政治鬥爭，所以丁怡銘此次回鍋，對蘇貞昌而言，只是剛好而已，這就是蔡政府辭職下台的SOP，沒在管社會觀感，也不知道反省，反正「國家就是我家」、「我的人才是人才」。

鄭正鈐提到，丁怡銘是蘇貞昌長期信賴的「網軍頭子」，所以行政院說請丁怡銘回到內閣服務，是要借重他在政策研究與宣傳領域的專業，而丁怡銘去年表面上辭職，實際上未曾離開行政院，只是轉趨地下化。

鄭正鈐還說，不知道躲在幕後發號司令的丁怡銘，這段時間是「無私奉獻」，還是有以「稿費」、「出席費」或其他各種名目給予報酬？行政院必須說清楚。