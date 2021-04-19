　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

▲▼丁怡銘現身立法院 受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，事隔不滿4個月，今年3月1日被行政院長蘇貞昌聘為顧問。對此，國民黨立委鄭正鈐諷刺，台鐵局長懸缺4個月找不到人，丁怡銘辭職不到4個月，蘇貞昌就迫不急待聘回行政院當顧問，而且月領12萬元。

鄭正鈐19日在臉書表示，蔡政府的一貫手法，離職避風頭後，必然另有任用，例如，陳菊的愛將吳宏謀，2018年接任交通部長時，雖因普悠瑪事故請辭，但半年後，吳宏謀就換位置，到中華郵政當董事長；同樣地，九合一大選後請辭下台的農委會主委林聰賢、環保署長李應元，2020年分別出任中央畜產會董事長及駐泰代表。

鄭正鈐指出，當初丁怡銘閃辭獲准，只是為了要避開到立法院的專案報告與備詢，蔡政府從不認為自己有錯，且把所有問題，歸咎於在野黨無限上綱的政治鬥爭，所以丁怡銘此次回鍋，對蘇貞昌而言，只是剛好而已，這就是蔡政府辭職下台的SOP，沒在管社會觀感，也不知道反省，反正「國家就是我家」、「我的人才是人才」。

鄭正鈐提到，丁怡銘是蘇貞昌長期信賴的「網軍頭子」，所以行政院說請丁怡銘回到內閣服務，是要借重他在政策研究與宣傳領域的專業，而丁怡銘去年表面上辭職，實際上未曾離開行政院，只是轉趨地下化。

鄭正鈐還說，不知道躲在幕後發號司令的丁怡銘，這段時間是「無私奉獻」，還是有以「稿費」、「出席費」或其他各種名目給予報酬？行政院必須說清楚。

ET快訊
快訊／中鋼工人被「捲揚器」捲入慘死　勞工局勒令停工
25歲女送飲料遭砂石車輾斃　駕駛就是點餐人！
林金達猿象戰單局兩次誤判　聯盟懲處出爐
D胸仙女禮生遭信眾摸屁股！　她氣炸制止

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中南部雖降雨「仍無法解旱」　蔡英文：適時啟動人工增雨

漢光演習8天7夜史上最長　首次想定共軍犯台國軍能撐過一周

綠營批吃黑鮪抑制孩子成長？林姿妙：是益助啦！台灣國語釀誤會

丁怡銘回鍋行政院惹議　陳亭妃：注意社會觀感

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

太魯閣號11億善款運用　時力：監督委員會應納家屬代表

費鴻泰稱「府院定調828前不進口萊豬」　民進黨打臉：為何要說謊

杜絕「鮭魚之亂」！　立法院建議修法：改名後1年內不得再申請

丁怡銘回鍋行政院　鄭麗文轟：沒有他行政院不知道怎麼運轉嗎？

丁怡銘重返政院　陳學聖曝蘇貞昌布局：準備戰了

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

中南部雖降雨「仍無法解旱」　蔡英文：適時啟動人工增雨

漢光演習8天7夜史上最長　首次想定共軍犯台國軍能撐過一周

綠營批吃黑鮪抑制孩子成長？林姿妙：是益助啦！台灣國語釀誤會

丁怡銘回鍋行政院惹議　陳亭妃：注意社會觀感

鄭正鈐：台鐵局長懸缺4個月　丁怡銘不到4個月回鍋

太魯閣號11億善款運用　時力：監督委員會應納家屬代表

費鴻泰稱「府院定調828前不進口萊豬」　民進黨打臉：為何要說謊

杜絕「鮭魚之亂」！　立法院建議修法：改名後1年內不得再申請

丁怡銘回鍋行政院　鄭麗文轟：沒有他行政院不知道怎麼運轉嗎？

丁怡銘重返政院　陳學聖曝蘇貞昌布局：準備戰了

台灣若出事　日本自衛隊可「依法出動」！日媒曝光《安保法》細節

DIY炸彈偽裝包裹...下一秒遙控引爆電信門市！恐怖男判決出爐

結帳刷載具！卻印出5張優惠券「長到墜地」　他怒：根本不環保

Nissan X-Trail台灣要改1.5升渦輪了？將成Honda CR-V強力新對手

快訊／中鋼工安意外！工人被「捲揚器」捲入慘死　勞工局勒令停工

美國最高齡116歲人瑞辭世！ 一生有288名兒孫...出生時一戰還未開打

全中運／雲林楊睿萱400M飆速！　主場破塵封29年大會不滿意

中南部雖降雨「仍無法解旱」　蔡英文：適時啟動人工增雨

自費打AZ疫苗預約超夯「比公費搶手」　莊人祥分析原因

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布王國材出任交通部長

丁怡銘回鍋！爭議始末一次看　陳玉珍早預言「一定有下個工作」

F-5E失事爆「學官退訓潮」？　空軍司令部痛心回應

江啟臣見不到陶德怨蔡政府　外交粉專：訪賓本來就沒打算安排

快訊／規模6.2地震「狂搖15秒」　北捷慢速巡軌

藍營與陶德會晤不提「反美豬」3天後啟動公投宣講

杜絕「鮭魚之亂」！　立法院建議修法：改名後1年內不得再申請

4月擾台16次！3架次共機闖西南空域　我空軍廣播驅離追監　

影／調查局跳抖肩舞被罵爆　美、英還穿內褲抓屁、全裸淋浴

丁怡銘重返政院　他曝蘇貞昌布局

陳玉珍封丁怡銘「暗黑發言人」

自爆陷入低潮「身體微恙」　邱毅無奈：走霉運...被垃圾人纏上

鄭麗文：沒有丁怡銘行政院不知道怎麼運轉嗎？

丁怡銘回鍋政院　柯：我佛慈悲！

更多熱門

相關新聞

丁怡銘回鍋行政院惹議　陳亭妃：注意社會觀感

丁怡銘回鍋行政院惹議　陳亭妃：注意社會觀感

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，事隔不到4個月，今年3月1日獲聘為13職等的有給職顧問，月領近12萬薪水，消息一出引發爭議。對此，民進黨立委陳亭妃19日表示，這是行政院的人事任用權，他們無權干涉，但還是要提醒行政院，社會的觀感還是很重要。

鄭麗文：沒有丁怡銘行政院不知道怎麼運轉嗎？

鄭麗文：沒有丁怡銘行政院不知道怎麼運轉嗎？

丁怡銘重返政院　他曝蘇貞昌布局

丁怡銘重返政院　他曝蘇貞昌布局

陳玉珍封丁怡銘「暗黑發言人」

陳玉珍封丁怡銘「暗黑發言人」

丁怡銘回鍋！爭議始末一次看　陳玉珍早預言「一定有下個工作」

丁怡銘回鍋！爭議始末一次看　陳玉珍早預言「一定有下個工作」

關鍵字：

丁怡銘鄭正鈐

讀者迴響

熱門新聞

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

何孟遠深夜直播再道歉！請求「不要罵元元和敬宣」

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

何孟遠：有人叫我去死一死　《全明星》湧入安慰

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面