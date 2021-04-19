蘇貞昌回聘丁怡銘　黃光芹：真以為蔡英文會讓他做好做滿

▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

因「牛肉麵事件」下台的前行政院發言人丁怡銘，今年3月起回鍋政院，月薪近12萬。媒體人黃光芹不禁感嘆，要是自己是丁怡銘，不會跟行政院長蘇貞昌這樣的主子，蘇揆真以為蔡總統會讓他坐好坐滿？哪一天又要跟著打包，不是又要麻煩了。

針對蘇貞昌回聘丁怡銘一事，黃光芹今天在臉書表示，她要是蘇貞昌，絕不會在台鐵局長都還不知道在哪裡之前，先把丁怡銘找回來，這樣會曝露腦袋在想什麼。一個台鐵局長懸缺了3個多月，前部長不是沒有提人，就怕提的不是蘇貞昌的人，所以想擱多久、就多久，但心腹回不回任，一天都等不了。

蘇貞昌向來霸氣，黃光芹說，尤其在人事更迭上，手段不講究是否細緻，似乎也從不在意社會觀感。要是自己是他，丁怡銘當初可以辭、可以不辭，既然蘇貞昌認為梗圖、牛肉麵店、開發票報公帳等事，足以讓他交出發言人的位子；又或者若蘇貞昌真的少不了丁怡銘，當時就應該以「調離現職」處理，就不會出現虛晃4個月回任，坐實假辭的印象，社會觀感的確不佳，連民進黨立委都忍不住批評。

最後，黃光芹坦言，要是自己是丁怡銘，也不會跟蘇貞昌這樣的主子，且蘇貞昌真以為蔡總統會讓他坐好坐滿？哪一天又要跟著打包，不是又要麻煩了。

