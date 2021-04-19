酸丁怡銘回鍋繼續「強推假消息」　國民黨：蔡政府踐踏人民信任

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／行政院提供）



記者蕭羽耘／台北報導

因「牛肉麵事件」下台的前行政院發言人丁怡銘，今年３月起回鍋政院，月薪近12萬。對此，國民黨批評，丁怡銘回行政院繼續製造假消息？ 抨擊蔡政府踐踏人民信任。

丁怡銘辭職至今不出5個月即回歸，國民黨在臉書批評，蔡英文總統曾經說過「升官發財請走別路」，但真實情況卻是「升官發財請走此路」，過去蔡政府的官員就是越出包、官越大。

國民黨舉例，現任中郵董事長吳宏謀在高雄氣爆後辭職，不到半年就回任高雄市副市長，後來在交通部長任內發生普悠瑪事故，請辭後居然接任中華郵政董事長；私菸案中因督導不周被記大過的永和侍衛室陳敏華，居然不到一年就晉升少將。

國民黨說，而丁怡銘在當行政院發言人時，用網軍梗圖假消息攻擊牛肉麵業者使用萊牛，後來訂購100碗牛肉麵還打行政院統編。如今不到半年時間，就被找回行政院當顧問，月薪高達12萬元。

國民黨質問，此舉是力推假消息治國？丁怡銘的惡劣行徑，至今老百姓待還歷歷在目，如今卻要拿人民納稅錢，養一個曾經用假消息傷害無辜民眾的惡質官員，全民如何能夠接受？這是不是代表蘇院長迫不及待地要找人繼續大搞網軍和梗圖，繼續強推「假消息」欺騙國人？