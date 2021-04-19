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丁怡銘回鍋行政院　鄭麗文轟：沒有他行政院不知道怎麼運轉嗎？

▲▼國民黨團召開「沒有丁怡銘網軍總司令 蘇貞昌不會治國？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「沒有丁怡銘網軍總司令 蘇貞昌不會治國？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

去年11月因「牛肉麵事件」請辭的行政院前發言人丁怡銘下台不滿4個月，行政院長蘇貞昌在3月1日聘任其為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜，比照13職等簡任官、月薪12萬元，引發譁然。國民黨團書記長鄭麗文直呼，難道沒有丁怡銘，行政院就不知道怎麼運轉嗎？總召費鴻泰也諷刺，蘇貞昌不需要有能力的官員，他需要的是能幫他放煙火、做大內宣的人，這個人就是丁怡銘。

國民黨團19日召開記者會，鄭麗文表示，從去年皇家傳承牛肉麵的事件鬧大，使台灣牛肉麵整體業績下滑、商譽受重大打擊，當時皇家傳承牛肉麵打臉政院，證明政院公然說謊、製造社會不當恐慌、嚴重危害經濟秩序，丁怡銘應該送法辦嚴懲。

鄭麗文指出，丁怡銘在事發後終於在壓力下辭職，但在媒體界公開秘密，就是他從來沒離開過行政院，每天照常上班，現在甚至直接「扶正」，給他顧問高官職，重新大大方方回鍋行政院。然而，丁怡銘過去負責臉書、網軍、製作梗圖給側翼摧毀在野黨，「丁怡銘就是行政院長蘇貞昌身邊的東廠頭子不是嗎？」「沒有他，行政院就不知道怎麼運轉嗎？」

鄭麗文痛批，普悠瑪事故釀18條人命，時任交通部長吳宏謀下台，馬上肥貓待遇出任中華郵政董事長；總統府侍衛長張捷鬧出私菸案醜聞，現在是國防大學副校長；交通部長林佳龍明天要下台了，不知道接下來有什麼更好康的位置等著他，直呼「只要是蔡英文愛將，不用怕沒有明天。」

總召費鴻泰表示，丁怡銘回任行政院，連民進黨立委都說有「觀感問題」，講白話文就是吃相難看。他以太魯閣號事故為例，網軍馬上開始帶風向，但事發第一天、第二天的輿論風向「帶得不好」，導致蘇貞昌的負面聲量竟然是林佳龍的1.6倍，讓蘇百思不得其解，最後才得出結論，是因為網軍風向帶不過來，「蘇貞昌不需要會做苦工、有能力的官員，他需要的是能幫他放煙火、做大內宣的人，這個人就是丁怡銘。」

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