邀知名部落客賞遊溪北 　攜手痞客邦辦「台南旅．行家」踩線團

▲台南市長黃偉哲親自迎接痞客邦2020年社群金點賞得獎部落客，並頒發「台南旅．行家」徽章，期待部落客將兩天一夜的台南景點踩線，分享給更多網友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據全台最大部落客平台「痞客邦 」統計全站近3個月旅遊相關數據，「台南景點」關鍵字的搜尋及瀏覽熱度居全國之冠，台南市觀光旅遊局結合痞客邦，於後壁菁寮辦理「台南旅．行家」痞客邦社群金點賞部落客台南踩線團歡迎會。

台南市長黃偉哲18日來後壁親自迎接痞客邦2020年社群金點賞得獎部落客，並頒發「台南旅．行家」徽章，期待部落客將兩天一夜的台南景點踩線，透過社群力量分享給更多網友，吸引大家來台南觀光。





黃偉哲市長表示，非常高興有機會將後壁經典小鎮介紹給痞客邦部落客朋友們，台南溪北地區的自然風貌以及濃濃的人情味，非常值得大家前來細細品味，這裡是崑濱伯的故鄉，也是電視劇《俗女養成記》拍攝地，希望部落客與在地的阿伯、阿嬸多交流互動，感受地方人文風情。此外，再過3年台南就要邁向建城400年，也歡迎大家一同來體驗台南深厚的文化底蘊。



觀光旅遊局長郭貞慧表示，部落客踩線團一早前往新營鐵道文化園區參訪，中午於後壁品嚐在地美食「割稻飯」，並搭乘牛車進行菁寮老街巡禮；下午的歡迎會由黃偉哲市長頒發活動徽章，並與PIXNET執行長周守珍、行銷經營部副總張昱、市議員沈家鳳、後壁區長黃炳元、新營區長翁振祥及所有參與的部落客等人共同鳴笛，為「台南旅．行家」旅遊行銷專車啟程揭開序幕。





痞客邦PIXNET 執行長周守珍表示，痞客邦自 2014 年起舉辦「社群金點賞」，每年選出各領域最傑出的部落客以及年度大獎得主，透過獎項表揚鼓勵更多優質內容創作，並提高部落客的曝光度、商業合作機會。痞客邦於今年2月公布本屆得獎者，除了頒發實體獎座，也首度攜手政府單位，邀集得獎者參與觀光踩線團。





獲邀合作的部落客都十分喜愛台南，擅長美食、旅遊主題的部落客「莎莉哈小姐」表示，台南是她小時候暑假必定會待的地方，台南的土地跟空氣對她來說都很有回憶感，特別喜歡這裡的田野風光跟人文意義。此次踩線團有5位千萬人氣的部落客，其中獲得2020年度全能之星、累積人氣近9000萬的部落客「布咕布咕美食小天地」表示，過去走訪台南非常多次，卻不常來到溪北，他非常推薦此次的遊程內容，歡迎大家除了旅遊安平市區，不妨也走走溪北，體驗古樸的小鎮人文。



台南市觀光旅遊局表示，今年合作二梯次的踩線活動，第一梯次兩天一夜旅遊路線涵蓋新營鐵道文化園區、經典小鎮後壁、擁有獨特泥漿溫泉的關子嶺、濃醇咖啡香的東山以及最新打卡景點的官田，同時富有農村生活、泡湯吃美食、自然生態及八田與一、嘉南大圳等歷史文化的路線，適合四季賞遊，其中「關子嶺」、「仙湖農場」也都是痞客邦網站近期熱搜景點。





此外，台南也將陸續推出油桐花季、梅嶺賞螢季、阿勃勒花季、五月音樂季、新營藝術季、以及眾所期待將於6月復辦的月津港燈節，月月來台南月月好玩！更多台南旅遊資訊，請洽以下網站： 台南旅遊網: https://www.twtainan.net/

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痞客邦社群金點賞：https://pixstar.events.pixnet.net/2020/

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