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台南政府全力保育生態　黃偉哲表揚第一位發現T85黑琵鳥友

▲台南市長黄偉哲頒發匾額及精美紀念品，感謝胡榮顯對生態的關心，立委郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黄偉哲頒發匾額及精美紀念品，感謝胡榮顯對生態的關心，立委郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1隻黑面琵鷺於2020年1月19日被發現癱在學甲濕地生態園區灘地，送醫治癒後繫上 T85腳環，由台南市長黄偉哲野放，2020年底該隻黑琵再度飛來台灣度冬，被麻豆區鳥友胡榮顯率先發現，黄偉哲18日頒發匾額及精美紀念品，感謝胡榮顯對生態的關心，立委郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心。

▲台南市長黄偉哲頒發匾額及精美紀念品，感謝胡榮顯對生態的關心，立委郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝胡榮顯先生發現T85黑琵，該黑琵去年在台灣送醫康復後野放，去年底再度來到台灣，對台灣、對生態保育界意義非凡，市府也會全力配合生態保育的工作，守護來台灣過冬的候鳥嬌客。

T85黑琵因肉毒桿菌毒素中毒而癱軟在地，被台南市生態保育學會志工發現，特有生物研究保育中心七股站 2 位專員下灘搶救上岸，送往慈愛動物醫院醫治，恢復良好，經獸醫師評估可以野放，於2020年2月26日由黃偉哲偕同轄內相關機關及保育團體，在學甲濕地生態園區進行野放。

2020年3月間，來台度冬的黑琵陸續北返，T85 黑琵亦隨著族群返回繁殖地。2020年10月起台南市舉辦黑面琵鷺保育季活動，主辦單位號召全國鳥友及關心黑琵的民眾一同尋找T85黑琵，麻豆區鳥友胡榮顯於2020年12月12日在嘉義發現，拍照記錄並通報。

農業局長謝耀清指出，因為鳥友熱心響應，才能在這麼短時間就發現T85黑琵，黃偉哲市長為表達謝意，親自頒發照片製成的匾額及精美紀念品給胡榮顯。

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