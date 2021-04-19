 雲林四湖鄉林厝寮大排水上漂死豬　海巡協助採樣焚燒

▲4月17日上午11時50分於雲林縣四湖鄉林厝寮大排水門發現1隻死亡豬隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊麥寮巡邏站4月17日上午11時50分於雲林縣四湖鄉林厝寮大排水門發現疑似1隻死亡豬隻，經通報雲林縣動植物防疫所派員至現場完成採樣後，由公所清潔隊將豬屍就地焚燒掩埋並消毒，採樣檢體由雲林縣動植物防疫所帶回送驗非洲豬瘟，昨（18）日下午檢驗結果出爐呈陰性。

繼新北萬里岸際、彰化洋仔厝大排等處發現海漂豬屍後，17日上午海巡署中部分署第四岸巡隊麥寮巡邏站小組長王育瞬等3員執行巡邏勤務時，於雲林縣四湖鄉林厝寮大排水門發現疑似死亡豬隻1隻，海巡人員立即依防檢疫標準作業程序穿著防護衣，並拉起封鎖線管制現場，同時聯繫雲林縣動植物防疫所派員協處。

▲豬屍體長約150公分、高約50公分、體重約60公斤，協請雲林縣政府水利處委外廠商調派挖土機，於15時17分將死亡豬隻打撈上岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊指出，經現場獸醫師目視判斷該豬屍體長約150公分、高約50公分、體重約60公斤，由於死亡豬隻需打撈上岸，故協請雲林縣政府水利處委外廠商調派挖土機，於15時17分將死亡豬隻打撈上岸，現場完成採樣後，由四湖鄉公所清潔隊將豬隻屍體就地焚燒掩埋並消毒，採樣檢體則交由雲林縣動植物防疫所帶回送驗非洲豬瘟，並於4月18日下午檢驗出結果為陰性。

▲四湖鄉公所清潔隊將豬隻屍體就地焚燒掩埋並消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，將持續嚴守海岸線，不容破口，對於防疫工作，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高的標準執行勤務」等四項最高原則，嚴密防堵疫情入侵國內，並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟命脈。

▲海巡人員依防檢疫標準作業程序穿著防護衣，拉起封鎖線管制現場，同時聯繫雲林縣動植物防疫所派員協處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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