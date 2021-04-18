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太魯閣號事故聯合公祭！花蓮徐榛蔚主祭　籲中央落實行的正義

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率縣府同仁獻花奠弔。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚率縣府同仁獻花奠弔。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日在花蓮大清水隧道口發生49死、逾200輕重傷的慘劇，成為半世紀以來台鐵最嚴重事故，17日花蓮、台東舉辦追思聯合公祭盼罹難者安息、家屬早日走出哀慟。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率縣府同仁獻花奠弔。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚向罹難者家屬致意。

0402台鐵太魯閣408車次重大事故，全國民眾皆感到無比沉痛，聯合追思公祭會場各界齊聚悼念致意。徐榛蔚17日清晨奔赴台東市立殯儀館哀悼後，隨即趕往花蓮市立殯儀館，親自帶領縣府一級主管獻花奠弔，並一一向罹難者家屬表達哀痛慰問之意，並溫情擁抱給予力量，場面悲戚。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率縣府同仁獻花奠弔。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感性的說，感謝事故發生後致電關心的所有縣市首長並第一時間給予即時救援協助，感謝新北市、台北市、花蓮縣消防局特種搜救隊員前進事故現場，不眠不休的參與救災行動，及醫政單位全力投入救治傷患與撫慰家屬心靈，眾多的感謝無以言表，希望將這份溫情持續傳遞，也願逝者安息，願眾人珍惜當下。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率縣府同仁獻花奠弔。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

賴清德、蘇貞昌、林佳龍等到場悼念。

徐榛蔚過去在立法委員任內，便曾聲嘶力竭為花蓮鄉親爭取一條安全回家的路，衷心冀盼中央正視東部鄉親交通權益，健全交通網絡系統，落實全國人民「行的正義」！回家的路應是令人嚮往，而非充滿懼怕，望此次事件帶來的沉痛教訓，促使相關單位痛定思痛、極力改革，給予全國人民安全安心的交通環境，切莫讓無辜生命白白犧牲、悲劇一再重演。

花蓮，台東聯合公祭總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣各鄉鎮首長、罹難者家屬及各界士紳皆到場悼念。

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