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《神魔之塔》助圓「太魯閣罹難玩家」遺願　洽談授權製作遊戲角色

▲▼神魔之塔。（圖／翻攝自Facebook／神魔之塔）

▲知名手遊「神魔之塔」為了在太魯閣罹難的玩家，決定要將他生前作品製作入遊戲中。（圖／翻攝自Facebook／神魔之塔，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台鐵408次太魯閣號出軌意外造成49死，一位罹難者阿法恰巧是知名手遊「神魔之塔」玩家，遊戲公司為了紀念該玩家、幫他圓夢，宣布將會跟阿法家屬洽談，希望能夠將阿法的作品製作成角色造成，並以登入獎賞方式送給所有玩家「以圓阿法及家人心願」。

神魔之塔16日在官方粉專發文指出，台鐵事故帶走了忠實玩家「阿法(ZeoHuang)」，由於阿法的心願是生前所設計的本多忠勝、酒吞童子角色造型放進遊戲中，遊戲團隊為了幫他圓夢，目前已經跟阿法家屬取得聯繫，希望能夠取得授權，將阿法作品製作進遊戲中。

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▲▼神魔之塔。（圖／翻攝自Facebook／神魔之塔）

▲神魔之塔透露若製作完成，未來將會以登入獎勵方式送給每位玩家。

神魔之塔團隊表示，未來如果製作完成，將會以登入獎勵的方式送給所有玩家，以圓阿法及家人心願，「希望逝者安息，傷者早日康復，祈願大家平安。」對此許多玩家也在底下留言「雖然遊戲時常出包炎上，但這暖心公司會讓我堅持玩下去」、「說真的，神魔官方做了很多決定都很不錯，但這個決定是建塔以來最好，最棒的決定，幹得好官方！」。

 
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