太魯閣號罹難網紅吳享宸公祭　胞兄：希望大家記得他的微笑

記者黃子倩／高雄報導

太魯閣事故高雄唯一的罹難者29歲的網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸，不幸在意外中離世，家屬18日在高雄殯儀館景行廳舉辦公祭，除了親友到場外，高雄市政府由秘書長楊明州代替市長陳其邁出席；此外，鐵路局等相關單位也都有派人參與，整場公祭流程依照喪家的宗教信仰創價學會的儀式進行，流程莊重、場面盛大。

▲太魯閣事故高雄唯一的罹難者吳享宸18日舉行公祭。（圖／記者黃子倩攝）

流程儀式告終前，由吳享宸的胞哥吳建樺代表致詞，他提到：「謝謝大家蒞臨參與，感謝今天大家到場，也感謝享宸生前有大家的陪伴，今天是他人生中最重要的畢業典禮，未來我們將代他去、他想去卻沒有機會去的地方，希望大家能把他的微笑帶在心中，謝謝大家。」

儘管致詞內容簡短，仍可從言詞中感受到對弟弟離世的不捨；為了讓與會的陪祭者都能記得吳享宸的笑容，家屬也特別準備了追思影片，播放熱愛拍攝影片的享宸生前所錄下的片段，並在影片的最後寫上「他只是去了下次的壯闊遠遊，他的身影仍在我們心中」的字句。

▲家屬在公祭現場播放追思影片，期盼吳享宸的身影能繼續存在大家心中。（圖／ETtoday資料照）

針對李義祥、逃逸移工「阿好」以及聯合大地監造主任李進福16日被依過失致死罪起訴的結果，吳享宸的胞哥與胞弟都沒辦法接受，認為判得再重也不能喚回享宸的生命，期盼未來政府可以更加重視大眾交通運輸工具的安全，不要讓罹難者白白犧牲。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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