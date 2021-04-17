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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李義祥過失致死最重7年　館長怒轟全台政治人物「罪刑多久沒改？」

▲▼館長陳之漢在高等法院前受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲館長陳之漢。（資料照／記者羅志華攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號出軌意外釀成49死、200多人輕重傷。花蓮地檢署將主嫌李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪嫌起訴，其中肇事逃逸罪，最重僅能求處7年刑期，過失致死罪最重僅能求處5年刑期，外界認為罪刑過輕，「館長」陳之漢也在臉書開砲全台政治人物到底做了什麼，只忙著選舉忙著鬥爭。

館長17日餘臉書發文，正當大家痛罵太魯閣號過失致死，最高刑度5年、肇事逃逸7年最重，害死49條人命刑度過輕的時候，「所有的政治人物你們不感到羞愧嗎？」

館長痛批，台灣刑度無論持槍、殺人、殺人未遂、組織犯罪等等等等的罪刑多久沒改了？到現在為止，全台灣不分黨派所有政治人物，「你們做了什麼? 忙著鬥爭、忙著2022選舉，你們都愧對台灣人，羞恥不羞恥？」

有網友留言，「立委們怕酒駕搞到自己也不敢修太重」、「怎麼可能改，影響得標利益...」、「過失致死應一死一罰；過失傷害應一傷(人)一罰」。

不過有網友持不同意見認為，「沒有殺人犯意，就是過失殺人。如果因為這個案件修法，會造成其他案件變得不合理。全世界的法治國家都是這樣！別以為自己都不會有過失的可能！」、「把法律量刑當成是在夜市喊價？喊爽的？」、「真無聊的法盲，過失致死就這樣啊，但生命法益是一罪一罰，一堆不懂的繼續鬼扯。」

花檢針對李義祥涉犯過失致死、肇事逃逸罪嫌部分，均量處法定刑之「最高刑度」，就被告阿好涉嫌過失致死部分，量處3年以上有期徒刑，就被告李進福、張齊富財涉嫌過失致死部分，量處4年以上有期徒刑，以懲儆從事工程業務人應善盡督導職責，不再因輕忽安全、便宜行事及推諉卸責的陋習，再度發生任何憾事。

花蓮地檢署檢察長俞秀端受訪時表示，專案團隊多次研究證據事實，不能任意使用殺人罪，「當事人要負的責任真的是太大了，法律真的是太輕了。」

俞秀端指出，檢方還有起訴肇事逃逸罪嫌，與過失致死的部分相同，希望法院能判處最高刑度，不過司法機關、檢察官不負責修法，該部分由立法機關負責。

根據全國法規資料庫資料顯示，過失致死罪部分，《刑法》第276條「因過失致人於死者」，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，而肇事逃逸罪部分，《刑法》第185-4條「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者」，可處1年以上、7年以下有期徒刑。

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