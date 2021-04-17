「口譯哥」趙怡翔證實將返台　盼能透過其他方式參與政治

▲口譯哥趙怡翔。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

外傳駐美代表處政治組長趙怡翔6月上旬將請辭回台，準備投入2022年地方議員選舉，但選區未定，預計會鎖定台北市。對此，趙怡翔在臉書表示，確實有返台的規劃，「暫時還沒有確定回台灣的時間點」，而在回台灣前，也將持續在這裡為台美關係努力，希望讓外界繼續看到更多台美進程。

趙怡翔17日上午在臉書表示，一夕之間來美國已經快達2年半了，時間過的好快。很榮幸這段時間來，有機會跟美處這個優秀的團隊共事，還有和美方的對口密切合作，共同促進並完成一些重要推案。

趙怡翔說，台美關係是台灣最關鍵的對外關係，也是確保我們自由與民主的重要力量。現在台美關係相對過往更穩固，無論在安全、經濟、區域事務，或高層交流上，雙邊合作更為緊密，也更有互信。

如今我們的官員進入美國國務院開會已成為常態。而拜登總統也在上任不到100天派遣資深訪團赴台交流。這些都是得來不易的進程，也再度證明蔡政府的踏實外交是被世界所認同。

「至於我個人，我非常感謝過去這段時間有機會在美國打拼，未來也希望能透過其他方式參與政治。」趙怡翔說，暫時還沒有確定回台灣的時間點，而在回台灣前，也將持續在這裡為台美關係努力，希望讓外界繼續看到更多台美進程。

針對趙怡翔傳出要投入北市議員選舉，吳怡農受訪表示「我其實非常樂意，樂見這麼多政治新血」，過去或許是從事幕僚的工作，或許是在產業界工作，但是投入自己的心力來參與台灣的政治，都是好的發展，「有興趣從政的人，提早做好規劃，因為我們一定要提出最優秀的人選」。