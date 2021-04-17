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「文大怪人」身分曝光！久居校內隨機攻擊學生　校方：無法驅離

▲▼ 文化大學大典館。（圖／建管處提供）

▲文化大學出現「怪人」，引發校內學生關注。（圖／建管處提供）

記者崔至雲／台北報導

中國文化大學出現一位怪人，竟然在半夜攻擊校內女學生，甚至還有人透露，曾經看過這位怪人拿著鋸子朝女學生走去說「這麼晚了，想要去哪？」文章一出許多學生都紛紛轉發要求校方重視。對此，文化大學回應，該名男子原本是文大學生，但因精神層面有些怪異且均不到校，已被退學，目前已請附近警衛多巡邏觀察。

網友在Dcard發文指出，15日凌晨女性友人買宵夜的時候撞見「文化大學著名的怪人」，友人經過時怪人就大吼大叫，甚至把一包黑色物品朝她丟去，害友人跌倒多處擦挫傷。另外也有其他人留言透露，文大怪人不僅會破壞教室環境，還會在半夜高聲唱歌，還有人說，有次晚上9點經過怪人身邊時，怪人竟然舉著鋸子「鋸齒狀那邊朝著我，陰陽怪氣問我一句：這麼晚了，想要去哪？」

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文大對此表示，該名男子他已被退學，男子原本是體育系學生，之後考上中文系研究所，但隨後精神層面就有出狀況，且均不到校，甚至在學校期間會把自己的物品放在學校公用空間內，在校期間校方已記他2次獎懲。

文大提到，該男子的怪異行為已持續一年多，校方也已聯繫他的家人，但家屬似乎沒有要處理的意思，校方已通報學校周遭駐警以及社工人員。校方也坦言，學校是公用空間，校方無法直接驅離，但該男子無法進入館樓裡面，同時也將加強校內巡邏。

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