驚嚇2H！「景區強扣留700名學生」　原因：亂丟大量垃圾

▲ 大陸景區強硬扣留700多名學生惹議 。（圖／翻攝 漩渦視頻）

記者任以芳／綜合報導

河北邯鄲700多名學生遠足到廣府太極廣場遊玩，準備離開時被景區工作人員無預警鎖門扣留，時間長達兩個多小時。目少遊客目擊大批學生坐在地上等待，看起來不知所措。根據景區業者指控，因為學生大量破壞景區設施以及留下許多垃圾，才會鎖門要求學生留下來善後處理。

據《網易》報導稱，根據景區業者指控，邯鄲市卓越教育集團10日自行組織700多名學生到景區內舉辦活動，活動期間大量佔用場地，結束後留下成堆的垃圾，景區內的公廁扶手和各種設施也被學生弄壞，景區管委會只能鎖門留住學生處理爛攤子。

該報導指出，景區鎖門扣留學生時，教育機構的領隊和景區管委會工作人員發生衝突並且報警，警方出面調解才先疏散學生。對於公共設施遭到破壞的問題，目前雙方還在協商理賠當中。

▲大陸園區業者指控學生亂丟垃圾、破壞公物，才會鎖門扣留 。（圖／翻攝 漩渦視頻）

針對這起事件，有網友留言，「景區管委會和教育機構處理都有疏失，業者也沒有理由扣留別人的人身自由。」還有網友批評，「感覺更加悲哀的是，這些教育機構帶給學生劣質的素質教育和高昂的收費標準。」

目前，最新消息指出，邯鄲廣府古城景區今（11日）最新微信公眾號消息，針對永年廣府太極廣場「拘禁」大量學生事件稱，主要原因是「卓越教育方面人員與酒店廣場管理人員發生糾紛並報警，目前，事件處理正在進行中。 」

據了解，該景區發佈事件通報稱，學生系某教育集團組織，因場地佔用、大量垃圾亂扔、衛生間部分設施損壞等問題，帶隊人員與酒店廣場管理人員發生糾紛並報警，派出所迅速出警，現場調解，有及時疏散學生。