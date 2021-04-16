台灣乖乖文化登BBC！中研院學者解析：含糊曖昧的力量

▲台灣乖乖文化登BBC。（圖／翻攝BBC）

記者崔至雲／台北報導

台灣人的「乖乖文化」，在業界聞名，許多人都將綠色乖乖當作幸運物，相望公司機器運作穩妥，不會當機。這股文化近日就連外媒《BBC》都報導，但放乖乖真的有用嗎？學者指出，儘管擺乖乖似乎不合邏輯，但每個人都想試試看，長久下來大家有點「寧可信其有，不可信其無」的概念，成為了一種都市傳說，似乎也撫平了一些心理上的焦慮與不確定感。

台灣人把「乖乖」放在機器上的工作場所真的很多，包括實驗室、銀行、甚至醫院等，很多重要機器上都有放乖乖，讓機器安分工作。中央研究院民族所研究員丁仁傑接受《ETtoday新聞雲》訪問時說明，這種風潮大約從2002年、2003年開始這樣用，一開始感覺有幫助，之後就變成了一種儀式，感覺沒放乖乖電腦就會當機，電腦裡會有妖怪來作亂。

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丁仁傑說，儘管相信科技、科學的人會認為擺乖乖似乎不合邏輯，但每個人都想試試看，看到大家都在「執行這個儀式」時，如果不擺一下，難免會心生憂慮，擔心機器可能會因此真的當掉，「像我們實驗室裡的電腦室裡面同仁也都擺上一大箱」，似乎這些小東西真的能撫慰人心。

丁仁傑提到，這種「文化心理」其實在古老的時期就有了，以往祖先要出海捕魚，捕魚前也會做一些小小儀式或是巫術，這樣的行為雖然沒有科學根據表示一定有幫助，但對於不可預期的部分，就可以達到一些心理層面上的補足。「有些人可能相信，有些人不信。但我們都相信一件事，在事情可信和不可信之間有許多的含糊曖昧地帶，也就是為什麼一直有人相信擺乖乖，會讓機器乖乖。」

英國廣播公司（BBC）報導指出，在台灣一款「椰子味玉米脆片」被視為是吉祥物，可確保高科技機器順利運轉。報導中解釋說，在台灣科技產業內，機器上都會擺放這款玉米脆片。報導中寫道，這傳統是由一位正在寫論文的研究生，當時因電腦頻頻當機，結果他擺上代表順利運轉的「綠色乖乖」，沒想到電腦真的正常運作，而綠色乖乖傳奇就因此而生。

擺乖乖科學？不科學？ 本院民族所研究員丁仁傑從社會心理學角度在文章裡這樣分析： #乖乖含混曖昧的力量



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