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慈惠醫專數創系「綻聚」　青春設計節＋新一代設計展

▲慈惠醫護專數位媒體創意設計科畢業展在高雄駁二 、台北展覽館分別舉行 。（圖／慈惠護專提供，以下同）

▲慈惠醫專數位媒體創意設計科畢業展在高雄駁二 、台北展覽館分別舉行 。（圖／慈惠護專提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣慈惠醫護管理專科學校數位媒體創意設計科，8日舉辦畢業展，在企業主群與國中校長群見證下，以「綻聚」為主題，以「佔據眼球」為概念，於4月30日至5月9日在高雄駁二發表「青春設計節」，5月14日到17日在台北展覽館「新一代設計展」，歡迎企業界及屏東鄉親到訪，遴聘傑出的優秀人才。

▲慈惠醫護專數位媒體創意設計科畢業展在高雄駁二 、台北展覽館分別舉行 。（圖／慈惠護專提供，以下同）

▲▼數創科主任劉貞吟(左一)、慈惠醫專助理教授黃蘭茜(左二)、新園國中校長陳冠良(中)、潮州鎮公所文觀所所長湯麗華(右二)、屏東大學視覺藝術學系主任林大維(右一)為畢業展打氣、創意設計科畢展。

▲慈惠醫護專數位媒體創意設計科畢業展在高雄駁二 、台北展覽館分別舉行 。（圖／慈惠護專提供，以下同）

慈惠醫護專數位媒體創意設計科近年人才輩出，許多畢業生都在知名企業服務；該校數創科主任劉貞吟指出，設計主題「綻聚」融合繁星蒼穹的無盡未來與花樣年華的青春象徵，聚集創作出屬於新一代的潮流作品，學生發揮五年所學，融入創新思維、熱門議題、傳統文化等元素，呈現聚焦「文化創意設計」、「影音設計」及「多媒體設計」三大方向。

文化創意產業研究暨推廣中心主任李榮富說，同學分為6組，有「異游未境」：透過遊玩互動方式了解東南亞新住民的異國文化；「港安餒」將黑鮪魚洄游融入桌遊，呼籲重視黑鮪魚保育；「棲地危局」：以桌遊納入台灣瀕臨絕種的台灣雲豹、台灣黑熊、琉球狐蝠、台灣石虎、歐亞水獺、台灣穿山甲為角色，用遊戲提醒環境保育。

而「SOAR」則設計適合女性各種年齡階段的羽球外包裝，打破對女性傳統觀念的框架；「尋找家的路」以繪本讓呼籲學童對流浪狗領養不棄養；「島上餘光」繪本則介紹螢火蟲的棲地特性及生態，呼籲重視水源與濕地保育。

多媒體設計作品分別有「鷲嶺的神秘」用APP介紹鷲嶺的故事，深度了解居高臨下的大上帝、廟宇文化與珍貴的古物文化；「精靈冒險NYMPH ADVENTURE」以守護森林的遊戲主角精靈，在家園日漸遭受侵蝕下，挺身打破層層關卡以保護森林，關關呼應著環境保護的重要性。

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