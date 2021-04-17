「文大怪人」隨機攻擊女學生！持鋸問：這麼晚要去哪　校方竟漠視

▲學生發文爆料指出，文大怪人會隨機攻擊校內女學生。（圖／翻攝Dcard，下同）



記者葉國吏／綜合報導

中國文化大學出現一位怪人，竟然在半夜攻擊校內女學生，甚至還有人透露，曾經看過這位怪人拿著鋸子朝女學生走去說「這麼晚了，想要去哪？」文章一出許多學生都紛紛轉發要求校方重視，甚至還有人爆料這位怪人已經在校內居住一段時間，不僅破壞教室環境、還常半夜唱歌，讓學生相當困擾。

網友在Dcard發文指出，15日凌晨女性友人買宵夜的時候撞見「文化大學著名的怪人」，友人經過時怪人就大吼大叫，甚至把一包黑色物品朝她丟去，害友人跌倒多處擦挫傷。原PO透露，這個人就是文大著名的怪人，校方一開始有處理、後面就漠視不管，「我認為教育部應該要來處理這件事情了，這個人會有攻擊學生的行為，也請文化大學的同學們，夜晚請注意自身安全。」

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▲文大怪人拿東西砸女學生，導致女學生多處擦挫傷。

另外也有其他人留言透露，文大怪人不僅會破壞教室環境，還會在半夜高聲唱歌，還有人說，有次晚上9點經過怪人身邊時，怪人竟然舉著鋸子「鋸齒狀那邊朝著我，陰陽怪氣問我一句：這麼晚了，想要去哪？」

對此有學生留言透露，她曾向校方反應要求處理「文大怪人」的狀況，但校方僅推托「他沒有影響到學校跟學生什麼」，但這位怪人不僅會霸佔24小時讀書中心寫書法，還會霸佔教室睡覺、唱歌，甚至還會破壞教室環境，紛紛要求校方能夠處理。對此文大校方尚無回應。

▼女學生透露，文大怪人曾拿著鋸子朝向她。